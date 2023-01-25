Сеем первую рассаду: лунный посевной календарь на февраль

Пора готовиться к весне и сеять первую рассаду. Садоводы и огородники издавна обращали внимание на лунный календарь, который помогает выбрать правильный день для огородных работ.

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Уже в конце февраля начинают сеять семена и саженцы поздних теплолюбивых овощей. Какие дни будут благоприятны для рассады, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сначала разберемся в фазах Луны в феврале. С 1 по 4 февраля Луна будет расти, пока 5 февраля не наступит полнолуние. С 6 по 19 февраля Луна будет идти на убыль. 20 февраля ожидается новолуние.

Благоприятные дни в феврале

Для посева цветов следует выбрать следующие даты: 1, 14, 25, 26-28 февраля.

Овощи на рассаду можно сажать 4, 22-23 февраля. Микрозелень хорошо взойдет, если посеять ее 1, 2-3, 10-11, 21, 26 февраля.

Для обработки растений от вредителей следует выбрать следующие даты: 4, 7-8, 14-15, 16-17, 24-25 февраля. 24–25 февраля можно пересадить комнатные растения.

7-8, 18-19 февраля – удачные для подкормки с поливом, а 1, 26-27 февраля – для подкормки сухими удобрениями.

6, 9-10, 14-15 февраля советуют обрезать комнатные и садовые культуры.

7-8, 12-13, 16-17 февраля следует подготовить почву для пересадки комнатных цветов и посева рассады. Пикирование ранней рассады можно приступить уже 4 февраля.

1, 2-3, 10-11, 16-17, 21, 24-5, 26 февраля – удачные дни для выгонки корнеплодов на раннюю зелень.

Неблагоприятные дни

5-6 февраля лучше не сеять рассаду и не пересаживать комнатные растения. Период с 18 по 20 февраля неблагоприятный для садово-огородных работ. Не стоит обрезать растения.

13, 20, 28 февраля – наиболее неблагоприятные дни для растений.

Что можно делать в феврале

Февраль – идеальный месяц для посева семян на рассаду, проверки посадочного материала, нарезки черенков, укоренение черенков хвойных растений.

Можно положить снег на землянику и грядки, а также стряхнуть снег с веток деревьев.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что сажать овощи и фрукты лучше в определенные дни года в зависимости от фаз Луны.

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