СБУ разоблачила схемы торговли фейковыми COVID-сертификатами в Ривне и на Черкасщине: 'заработали' более 2,5 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили две очередные схемы, организованных в медучреждениях с целью получения незаконной прибыли. Злоумышленники оказывали "услуги" по выдаче фальшивых COVID-сертификатов, а также внесению ложной информации в электронную систему "eHealth".

По данным пресс-службы ведомства, силовики обнаружили предметы противозаконной деятельности в одной из амбулаторий в Ривне и поликлинике Черкасской области. Против всех соучастников возбуждены уголовные и административные дела, предусматривающие лишение свободы до трех лет, а также запрет заниматься профессиональной деятельностью на тот же срок.

Так, на Черкасщине семейные врачи больше года вносили заведомо ложные данные в электронную базу данные своих пациентов, не прошедших вакцинацию против коронавируса. Одна из медсестер вовлекла в преступную сделку нескольких врачей и других медицинских работников.

Видео дня

Желающих получить "липовый" сертификат злоумышленники находили прямо в стенах поликлиники. Им предлагалось получить поддельный документ за 2 тыс. грн., а в целом банда медиков заработала 2,5 млн грн.

"После получения средств семейный врач вносил персональные данные вакцинированных лиц в журналы регистрации и в электронную систему здравоохранения "eHealth". За все время им удалось "провернуть" более 100 незаконных сделок", – указано в сообщении правохранителей.

Аналогичную схему проводил и семейный врач в Ривне, который привлек к ней и своего знакомого. Последний работал на железнодорожной станции, то есть фактически постоянно находился в "потоке" желающих получить COVID-сертификат для поездок.

"Подельник" обеспечивал медику большую базу новых "клиентов". За это организатор платил ему 25% с каждой сделки, а с самих заказчиков брали от 1400 до 2000 грн за фальшивку. Правоохранители задержали семейного врача в его рабочем кабинете при получении очередного "вознаграждения" за поддельный сертификат", – добавили в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пользователям приложения Дія представили образец сертификата, который сгенерируется после получения бустерной прививки от коронавируса.