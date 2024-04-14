Сантехник не нужен: как почистить слив в душе и избавиться от вони

Засоренный слив в душе – довольно часто встречающаяся неприятность. Избыток мыльной пены, длинные волосы или даже плесень быстро засоряют трубы, что приводит к появлению неприятного запаха.

К счастью, большинство проблем легко устранить. Эксперты рассказали, какие подручные средства помогут избавиться от неприятностей и сэкономят на вызове сантехника.

Как часто чистить слив душу

Очищать сливную трубу нужно по крайней мере ежемесячно, чтобы удалить волосы и мыльный осадок. Засор можно прочистить с помощью сливной змейки, магазинных средств или бытовых растворов, в составе которых есть пищевая сода, дистиллированный белый уксус или хлорный отбеливатель.

Важная оговорка: смешивание хлорного отбеливателя и уксуса может образовывать токсичный газ.

Как использовать дренажную змейку

Если засор представляет собой массу покрытых мыльным налетом волос, которые просто не двигаются, вам понадобится сливная змейка.

Использовать ее очень легко: просто снимите сливную крышку, а затем протолкните змейку в трубу. Когда вы начинаете ощущать сопротивление, вы попали в пробку. Пока не вытаскивайте змейку. Продолжайте ее вращать, чтобы устранить засор. Когда вы перестанете ощущать сопротивление, медленно вытащите змейку и удалите грязь. Запустите душ в полную силу на несколько минут, чтобы убедиться, что все чисто.

Специальные средства

Большинство средств чистки стоков имеют щелочную основу и используют гидроксид натрия и другие химические вещества для создания тепла, которое помогает растворить засор.

Важно четко следовать указаниям. Большинство очистительных средств являются едкими, поэтому настоятельно рекомендуется использовать средства защиты.

Как очистить засор пищевой содой и уксусом.

Хотя пищевая сода и уксус не удаляют волосяные пробки, они эффективны для разрезания мыльной пены, замедляющей стекание воды.

Вскипятите воду. В чайнике нагрейте примерно 4 стакана воды, затем осторожно вылейте ее в канализацию. Если у вас трубы из ПВХ, используйте горячую воду из-под крана, а не кипяток.

Добавьте 1 стакан пищевой соды в канализацию, а затем 1 стакан дистиллированного белого уксуса. Произойдет химическая реакция.

Дайте смеси действовать не менее 10 минут, затем смойте горячей водой.

Как избавиться от запахов

Запахи из канализации вызваны сточными газами, бактериями или плесенью. Запахи также могут происходить от мыльной пены, которая скапливается в трубах. Накипь и темные, влажные условия являются идеальной питательной средой для вызывающих запах бактерий и плесени. Регулярная чистка душа избавит вас от всех неприятностей.

Снимите сливную крышку. Тщательно очистите горячей водой и универсальным моющим средством. Если нужно, потрите старой зубной щеткой.

Добавьте 1 стакан соды в канализацию и 1 стакан уксуса.

Подождите не менее 10 минут и промойте дренаж.

Чтобы уничтожить плесень:

Снимите сливную крышку и оставьте на 10 минут в воде с 2 чайными ложками хлорного отбеливателя.

Очистите дренаж. Понадобятся 2 стакана горячей воды и 1/2 стакана жидкого хлорного отбеливателя. Вылейте раствор в канализацию и дайте ему постоять как минимум один час.

Промойте дренаж. Слейте больше горячей воды в канализацию.

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