Лишь четыре академика отказались поставить свою подпись под клеветническим письмом, осуждающим Андрея Сахарова: В. Л. Гинзбург, Я. В. Зельдович, П. Л. Капица, Л. В. Канторович

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА ЯКОВА ЗЕЛЬДОВИЧА

8 марта 1914 года в Минске родился Яков Зельдович (8.3.1914 - 2.12.1987) — самый засекреченный академик СССР! Один из создателей атомной бомбы (1949 года) и водородной бомбы (1953) в СССР. Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1954, 1956). Лауреат Ленинской (1956) и четырёх сталинских премий (1943, 1949, 1951, 1953).

Парадокс, но факт, гениальный физик никогда не имел диплома о высшем образовании! Но стал Академиком АН СССР (1958). Иностранный член Германской, Американской, Лондонской академий наук...

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Лев Ландау отмечал: "Ни один физик, исключая Ферми, не обладал таким, богатством новых идей, как Зельдович". Курчатов восклицал: "А всё-таки Яшка гений!" До конца войны гитлеровцам так и не удалось разгадать тайну снаряда, придуманного Зельдовичем.

Виталий Лазаревич Гинзбург шутливо вспоминал, как некий партийный чиновник с досадой говорил: "Среди великих советских физиков одни евреи: Иоффе, Ландау, Зельдович, Харитон, Лифшиц, Кикоин, Франк, Бронштейн, Альтшуллер, Мигдал, Гинзбург...Хорошо, что есть ХОТЬ ОДИН русский — Халатников! На что ему ответили: "Да, только Исаак Маркович и остался"))

Когда Якова Зельдовича избрали академиком, в Арзамасе-16 на банкете по случаю этого события ему подарили чёрную академическую шапочку (носили такие до 1960-х гг.) и плавки. На шапочке была надпись "Академия Наук СССР", а на плавках — "Действительный член".

Когда ему разрешили публиковать свои научные статьи в академических журналах, многие учёные на Западе считали, что Яков Зельдович — это псевдоним большой группы советских учёных. И как только узнали, что это не псевдоним, а человек, его провозгласили гениальным астрономом!

Он никогда не ездил за границу, но владел несколькими европейскими

языками. У великого физика было как минимум пять детей, от разных

женщин.

На одном из собраний Зельдовича попросили высказаться на

философскую тему "О форме и содержании". Зельдович ограничился одной фразой:

"Формы должны быть такими, чтобы их хотелось взять на содержание"