Самому маленькому 3 года: в Кривом Роге мать оставила 9 детей у горсовета и сбежала с новым бойфрендом

В Кривом Рогу Днепропетровской области сотрудники мэрии обнаружили девятерых детей, которые с вещами и документами, но без присмотра взрослого, находились у входа в муниципалитет. Они рассказали госслужащим, что их оставила мама и отправилась с новым сожителем якобы искать новое место для проживания всей семьей.

Об этом передают журналисты "ТСН", ссылаясь на комментарии руководителя службы по делам детей в Криворожской мэрии Юлии Еланцевой. Подобный инцидент, когда мать оставляла малышей на неопределенное время, уже не редкость в многодетной семье.

"Самому младшем ребенку, которого мать не побоялась бросить, всего три годика. Раньше малышей уже отправляли в Центр реабилитации, когда женщина оставляла их одних, а сама исчезала. Но потом она как бы пришла в себя, повинилась, обещала исправиться и ей вернули детей", – рассказала чиновница.

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В этот раз братиков и сестер снова отправили в больницу, где они прошли проверку на выявление возможных инфекций. Ближайшую ночь дети проведут в областном Центре реабилитации.

Полиция возбудила уголовное дело против горе-матери.

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