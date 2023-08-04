Сад будет казаться больше: в какой цвет покрасить забор

Хозяева уделяют много времени саду, чтобы он был ухоженным и красивым. Но иногда возникает ощущение, что чего-то все равно не хватает и кажется, что сад не так привлекательный, как у других.

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Вид двора зависит и от цвета забора. Express узнал у экспертов, какие цвета сделают ваш сад визуально большим.

Лучше окрашивать забор в темные цвета, если у вас большой двор.

Черный или графитовый

Это сделает ваш сад среднего размера больше, потому что такие цвета переводят взгляд с забора на растения. Яркие цветы будут также выделяться на темном фоне.

Пастельные цвета

Если у вас маленький двор, то забор лучше покрасить в нежные, пастельные цвета. Это может быть кремовый, нежно-голубой, светло-оливковый или нежно-розовый. Подбирайте цвет, который будет подходить под цвет цветов и садовых фигурок или мебели.

По словам экспертов, если покрасить свой маленький дворик в темный цвет, то он может выглядеть непривлекательно.

Яркие цвета

Если ваш сад оформлен под какую-нибудь тематику, например, мексиканскую, то стоит покрасить забор в ярко-оранжевый или желтый цвета.

Но если вам нравится менее яркий стиль, то обратите внимание на стиль "Прованс", тогда подойдет голубой или светло-фиолетовый цвет. Также обязательно посадите лаванду, розмарин и чабрец, чтобы полностью выдержать стиль.

Забор лучше окрашивать валиком и мягкой щеткой, это можно купить в любом строительном магазине. Также наденьте очки, чтобы краска не попала в глаза. Застелите брезент или пленку на землю, чтобы защитить растения.

Перед покраской обязательно отшлифуйте забор, чтобы избавиться от старой краски.

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