С первым днем весны: красивые поздравления, картинки и смс
Эта невероятно сложная зима наконец-то заканчивается. Впереди весна – время надежды. И с этим действительно следует поздравить своих близких.
OBOZREVATEL собрал поздравления в стихах и прозе, а также красивые открытки. Отправляйте их тем, кого вы любите.
Весна! весна! — від поночі до рання.
Весна — в вікно, на дах, на капелюх,
весна в колючі воронові гнізда,
весна на кригу і від берегів —
на течію, на вир, на чорториї
весна правує серцем, як веслом,
весна збігає і збігають роки,
вже й вечори попереду біжать.
(Василь Стус)
До мого вікна
Підійшла весна,
Розтопилася на шибці
Квітка льодяна.
Крізь прозоре скло
Сонечко зайшло
І поклало теплу руку
На моє чоло.
Видалось мені,
Що лежу я в сні,
Що співає мені мати
Золоті пісні,
Що мене торка
Ніжна і легка,
Наче те весняне сонце,
Мамина рука.
(Дмитро Павличко)
Вже скоро задзвенять струмки
І сонце буде гріти тепліше.
Сьогодні перший день весни!
Сьогодні стануть всі добріші!
***
Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
***
Нехай земля поки що дрімає,
про літо бачить сни.
До нас приходить на планету
Перший яскравий день весни!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
Пусть весна постучит в ваше окно теплыми лучами солнца, звенящим пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будут на душе и в сердце, а это время принесет вдохновение, легкость и радость. С первым днем весны!
***
С первым весенним днем! Пусть наконец растают снега и исчезнут морозы. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, а улыбки и яркие цветы принесут вам счастье и радость.
Ура, весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно освещало путь и радовало теплом! Пусть март подарит силы для новых свершений.
***
С праздником весны! Улыбок, теплоты, яркого света, положительных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех спешат в ваш дом, а весенние дни принесут отличное настроение!
Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!
***
Поздравляю с началом весны! Пусть это время принесет новые перемены, светлые эмоции и свежие чувства!
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