С первым днем весны: красивые поздравления, картинки и смс

Эта невероятно сложная зима наконец-то заканчивается. Впереди весна – время надежды. И с этим действительно следует поздравить своих близких.

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OBOZREVATEL собрал поздравления в стихах и прозе, а также красивые открытки. Отправляйте их тем, кого вы любите.

Весна! весна! — від поночі до рання.

Весна — в вікно, на дах, на капелюх,

весна в колючі воронові гнізда,

весна на кригу і від берегів —

на течію, на вир, на чорториї

весна правує серцем, як веслом,

весна збігає і збігають роки,

вже й вечори попереду біжать.

(Василь Стус)

До мого вікна

Підійшла весна,

Розтопилася на шибці

Квітка льодяна.

Крізь прозоре скло

Сонечко зайшло

І поклало теплу руку

На моє чоло.

Видалось мені,

Що лежу я в сні,

Що співає мені мати

Золоті пісні,

Що мене торка

Ніжна і легка,

Наче те весняне сонце,

Мамина рука.

(Дмитро Павличко)

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

***

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

***

Нехай земля поки що дрімає,

про літо бачить сни.

До нас приходить на планету

Перший яскравий день весни!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

Пусть весна постучит в ваше окно теплыми лучами солнца, звенящим пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будут на душе и в сердце, а это время принесет вдохновение, легкость и радость. С первым днем весны!

***

С первым весенним днем! Пусть наконец растают снега и исчезнут морозы. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, а улыбки и яркие цветы принесут вам счастье и радость.

Ура, весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно освещало путь и радовало теплом! Пусть март подарит силы для новых свершений.

***

С праздником весны! Улыбок, теплоты, яркого света, положительных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех спешат в ваш дом, а весенние дни принесут отличное настроение!

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!

***

Поздравляю с началом весны! Пусть это время принесет новые перемены, светлые эмоции и свежие чувства!

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