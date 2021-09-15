С молитвами и чатом со священниками: ПЦУ запустила мобильное приложение. Фото

Православная церковь Украины (ПЦУ) запустило приложение для смартфонов, которое позволяет быть в курсе последних новостей Украинского патриархата, подобрать храм для посещения обрядов, обратиться с молитвенной нуждой и следить за календарем религиозных праздников. Функция "Моя церковь" доступна для пользователей системы Android.

Скачать приложение можно, перейдя по ссылке. По мнению священного Синода, нововведение позволит прихожанам даже в период карантина и эпидемиологических ограничений оставаться на связи с "лоном церкви".

Важнейшей функцией приложения станет регистрация в "Личном кабинете". Здесь православный верующий сможет удаленно задать вопрос священнослужителю, попросить о личной молитве и даже исповедаться.

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Перечислить десятину в денежном эквиваленте или просто отправить благотворительный взнос на нужды храма тоже доступная возможность в новом приложении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ПЦУ нередко истолковывали популярные заблуждения в светском обществе. В частности о том, что отказ крестить чужого ребенка может быть сакрально наказуем.