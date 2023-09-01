С Днем знаний! Искренние поздравления с 1 сентября. Видео, картинки, смс

День, когда в Украине начинается учебный год настал. Сегодня, где это возможно, пройдут торжественные праздничные линейки, а родители приведут тысячи первоклассников на их первый в жизни урок. Вернутся за парты и студенты.

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Пора поздравить всех школьников и их учителей с этим важным праздником. OBOZREVATEL собрал стихотворные и не только поздравления, для первоклассников и выпускников, для студентов и педагогов.

Стихотворные поздравления для первоклассников

В очах малих дітей цікавість і тривога.

Повсюди море сонечка й тепла.

Найкраща в світі чарівна дорога

Сьогодні вас до школи привела.

Ідіть сміливо! Це дорога в казку.

Я вас туди за руку поведу.

І подарую вам любов, тепло і ласку,

На всі питання відповідь знайду,

Навчу всього, що для життя потрібно,

Відкрию дивовижний світ для вас.

Учитись дітям просто необхідно.

Прошу ласкаво в школу, в перший клас!

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте!

***

Я беру твою руку, дитино маленька,

Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.

Поведу через казку, не бійся, рідненька,

У незвідані далі, далекі краї.

Будем разом усюди ми там мандрувати,

Перепони долати ми будем щодень.

Я навчу тебе мислити, і рахувати,

І читати, й писати, співати пісень.

То ж давай свою руку, і я обіцяю:

Станем друзями всі ми на довгі роки.

Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,

І щоранку ітимеш сюди залюбки!

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п'ятірки!

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці — і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!

***

Любі діти, першачки,

Вас вітать я рада.

Вчора були малюки,

А сьогодні мама

Білу вишиту сорочку

Одягнула зранку,

Привела свого синочка

До шкільного ґанку.

Темно-синій піджачок

Личить так Миколі,

І Катрусі, і Даринці —

Всі прийшли до школи.

Доню з бантами привів

Тато в вишиванці.

Дуже вчитися кортить

Глібу та Оксанці.

Свято знань — незвичний день,

Поспішаймо, діти.

Ось і дзвоник — дзень-дзелень —

Кличе учнів вчитись!

Сьогодні підеш в перший клас,

Візьмеш підручник перший раз,

І потім довгими шляхами

До знань ти будеш йти роками.

Тебе вітаю, милий дуже,

Щоб не було тобі байдуже!

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Любі першокласники!

І от настав той день і час,

Коли йдете ви в перший клас,

Ви стали на поріг нового,

Щоб шлях прокласти до складного.

***

Нехай щастить вам малюки!

Ростіть розумні та сміливі.

Життя шкільного сторінки

Хай будуть сонячні й щасливі!

Поздравления в стихах для школьников

У день знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров'я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

***

Останній перший дзвоник для декого із вас,

В останнє перше вересня запросить вас у клас.

Випускники, для вас це свято знань прощальне,

І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!

За цей останній рік ви спробуйте найбільше

Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.

Є впевненість, що ми зробили все можливе,

Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!

У перший день осінній ранній

Все наче в перший раз:

Вітання в День знань —

Знову друзі, подруги, клас!

Мусиш гарно вчитися

Після відпочинку почати

Так, щоб одразу відзначитись —

Й лише "дванадцятки" в школі отримувати!

***

Сьогодні особливий урочистий день,

Поглянь же на світ цей ти веселіше!

Тебе чекає відкриттів чудовий рік,

Адже шкільне життя — знань нових потік.

Зараз ти ще лише на початку шляху,

Налаштуйся з перемогою його ти пройти,

Даруй однокласникам серця тепло.

З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

1 вересня не хочеться вчитися,

З друзями у дворі хочеться веселитися,

Але треба відпочити від компа і гулянь,

1 вересня приходить на День знань.

Бажаю не байдикувати і книги відкривати,

Граніт науки гризти й мізки практикувати,

Хто дуже багато знає, той багато чого доб'ється,

А кому "гальорку" тре - той там і залишиться!

Поздравления с Днем знаний для учителей

Перша вчителько, уклін вам до землі,

Хай прекрасні будуть ваші дні,

На шкільний нелегкій ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

За невтомну працю вашу

Уклін вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість вам завжди!

***

От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний! Пусть этот учебный год откроет перед вами новые горизонты познания себя и мира, вдохновит вас успехами воспитания, а родителей – гордостью своих детей. Пусть нынешнее Первое сентября будет солнечным, несет хорошее настроение в каждую школу и семью! По случаю праздника желаю вам крепкого здоровья, незабываемых мгновений школьной жизни и настоящих открытий!

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було всім!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують і поважають

Злагода й мир у житті хай панують!

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав "драла".

***

Вас вітаємо зі святом!

Ви один, а нас – багато!

Бо за знаком вищої долі

Ми стрічаємось у школі!

Будете нам викладати,

Знання в голови вкладати!

Тож бажаємо терпіння

І завжди в усім везіння!

***

Каждому учителю желаю благодарных учеников, исполнения всего задуманного, блестящих результатов, мудрости, активности и здоровья! Спасибо, что вы делитесь со школьниками своими знаниями! Положительных эмоций и отличного настроения всем вам!

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми вам сьогодні дякуємо дуже

За вашу працю вчительську святу.

За розум осяйний,

За мудрість й доброту від Бога,

Прославимо в віках —

Звеличимо в піснях –

Високу працю педагога.

Як в казці стеляться путі,

Навкруг широкий обрій.

Для нас відкрито все в житті,

Аби учились добре!

***

З початком року вітаємо.

Слухняних діток вам бажаємо,

Завжди посидючих у всьому,

Щоб славилися своїм добром!

Вам особисто – щастя цілий віз,

Букети найкрасивіших роз,

Друзів лише відданих усюди

Хай вас оточують хороші люди.

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

Поздравление с Днем знаний в прозе

Поздравляю вас с началом нового учебного года! Для каждого из нас 1 сентября это символ новых перспектив и возможностей. Для тех, кто впервые переступит школьный порог – это самый волнующий день. Пусть он станет для них не только ярким воспоминанием, но и удачным стартом в большую жизнь, а каждый день в школе будет наполнен интересными уроками, новыми встречами и удивительными открытиями.

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С 1 сентября! Пусть этот год будет гораздо ярче, круче и успешнее, чем прошлый, и пусть впереди ждет много открытий, свершений и блестящих побед. Учись, действуй, мечтай, работай, старайся, верь и побеждай!

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На Первый звонок желаю вам крепкого здоровья, терпения, а главное – искреннего стремления к новым знаниям. Пусть новый учебный год будет лучше предыдущего и все ваши желания станут реальностью!

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и обретать новые знания. Легкого учебного года вам, дружеской атмосфере, интересных событий, отличных оценок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Удачи, удачи, здоровья, терпения и отличных результатов!

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Все мы, взрослые, помним школьные годы и скучаем по времени, когда самой сложной работой была контрольная, а самым сердитым драконом – директор школы! На 1 сентября я желаю тебе со всех ног бежать в школу и наслаждаться каждым днем, любить учебу и помнить о том, что однажды и ты станешь взрослым человеком, и все это поможет тебе осуществить твои мечты!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытие, учебный год будет успешным, а педагоги помогают постигать секреты наук. Хочу, чтобы один из самых главных дней в сентябре запомнился трепетным волнением, улыбками и радостью. Старания, терпения, удачи!

Друзья! День 1 сентября всегда особенно торжественный и волнующий, ведь именно с него начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, новым свершениям, самостоятельной жизни. Желаем всем вам на этом пути покорить новые вершины знаний, встретить добрых и надежных друзей и достичь вожделенной цели. Пусть ваши способности, настойчивость станут залогом выдающихся успехов во взрослой жизни.

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Дорогие мои ученики, я очень рада видеть вас после долгого перерыва. Надеюсь, что за каникулы вы хорошо отдохнули, набрались сил и успели соскучиться по школе. Желаю вам в этом учебном году получать хорошие оценки, быть активными, стремиться к знаниям, не ссориться между собой и не прогуливать уроки. Пусть этот школьный год пройдет интересно и будет плодотворным!

***

Сегодня день для тебя не очень радостный, но тем не менее, я тебя с ним поздравляю! Понимаю, что ты грустишь, потому что каникулы закончились, потому что снова придется каждое утро просыпаться ни свет, ни заря, потому что свободного времени станет совсем немного. Тебя ждут мрачные уроки и скучные домашние задания. Но посмотри на это с другой стороны! Уроки можно прогуливать, домашние задания всегда можно у кого-то списать, над не очень дружелюбным учителем можно пошутить, намазав его стул мелом или подложив кнопку. Я, конечно, ничего такого делать тебе не советую, но мечтать-то можно!

***

Дорогие одиннадцатиклассники! Этот учебный год станет для вас последним. Берегите в своей памяти школьные годы, как бесценный дар судьбы, неподвластный течению времени образ учителя, который учил каждого из вас не только читать и писать, но и основам великой науки – жизни. С праздником вас всех – с Днем знаний. С началом нового учебного года!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку стихов о 1 сентября для школьников.

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