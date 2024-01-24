На день рождения подруге: милые поздравления
Найти хорошую подругу – невероятная удача. Она может стать даже более близким человеком, чем родная сестра. Поэтому подруга достойна теплых слов поздравления в свой день рождения.
OBOZ.UA публикует подборку прозаических и стихотворных поздравлений, которые можно отправить подруге в ее день. Выбирайте те, которые кажутся вам наиболее трогательными.
Вітаю, подружко, тебе,
Хай в житті твоєму все буде:
Щастя, здоров’я, кохання та ласка,
Хай доля твоя буде, начебто казка!
***
Вітаю, подруго моя,
Тебе зі святом щиро!
Сьогодні побажаю я
Здоров’я, ласки, миру.
Нехай з тобою повсякчас
Любов та успіх буде.
І щоби щастя настав час
Для тебе завжди, всюди.
Щоб ти усе життя цвіла,
Розквітла і буяла.
Щоб ти, як мріється, жила
І все, що хочеш, мала.
***
З днем народження вітаю!
Максимум добра бажаю,
Найкумедніших подій,
Здійснення бажань та мрій,
Трьохкімнатну вам квартиру,
У сім’ї достатку й миру,
Бути завжди молодою,
Із фігурою стрункою,
Мати одягу вагон
Та удачі на мільйон!
***
Сонце моє ясне,
З днюшкою вітаю!
Від усього серця
Радості бажаю!
Хай усі невдачі
Пройдуть стороною.
Пам’ятай, рідненька,
Я завжди з тобою.
Успіхів в навчанні,
Здоров’я міцного.
Ще тобі бажаю
Щастя неземного!
Щоб палали щічки
Від добра й любові,
Кавалери були
Кожного дня нові.
***
З днем народження, красуня,
Подруга моя гарнюня.
Щастя, радості, кохання,
Розквітай як квітка рання.
Будь весела та завзята,
Кожен день щоб був як свято.
І здоров’я, і достатку,
Моє миле янголятко.
***
З Днем народження, люба подружко моя,
Будь щаслива і здорова, ти і вся твоя сім`я.
Хай не проходить без посмішки і година,
Хай радістю буде наповнена кожна днина.
Хай ангел небесний веде тебе, під крилом,
А ти збирай нас за святковим столом.
Хай він оберігає від зла і даремних турбот,
З любов`ю бажаю, багато цікавих пригод.
***
З днем народження чарівна,
Люба подруго моя!
Хай життя вирує дивно
Із казковим відчуттям!
Будь розкішна та успішна,
Завжди впевнена в собі.
Досягай бажань сміливих,
Будь кохана у сім’ї!
Радощів тобі, любові,
Гарних у житті подій.
Лише в краще в своїй долі
Наполегливо повір!
***
Люба подружко моя,
Хочу тебе обійняти!
День народження у тебе,
Будем гучно святкувати.
Я бажаю тобі щастя —
Величезного, як сонце.
Хай воно приходить вчасно
Через двері чи віконце.
Хай дарує тобі квіти,
Кольорові, добрі сни.
Хай веселі будуть діти,
Твої рідні та близькі.
Хай міцною буде дружба.
Посміхайся, дихай, мрій.
І всі збудуться бажання.
Просто вір, люби та дій!
Моя драгоценная, неповторимая подруга! Поздравляю тебя с твоим днем рождения и с удовольствием желаю, чтобы сердце твое молодело с каждым годом, а в голове рождались новые смелые и безумные идеи. Танцуй и наслаждайся каждым мгновением жизни, находи радость в простых вещах, но не забывай, что верные друзья всегда рядом с тобой. Красуйся, мой цветок, и будь счастлива!
***
Подруга моя дорогая, поздравляю тебя с праздником твоего рождения. Желаю счастливой жизни, любви, достатка, благополучия. Всегда оставаться красивой и идти вперед к цели. Еще раз с Днем Рождения!
***
С днем рожденья, подруга! Желаю непревзойденного стиля и необыкновенной красоты. Желаю искренней любви и постоянной поддержки близких. Желаю отличного настроения и смелых идей для жизни. И пусть у тебя все будет хорошо. Пусть каждый день дарит радость, успех, улыбку, вдохновение и счастье!
***
Дорогая моя подруга – красивая, отзывчивая и добрая! Сердечно поздравляю тебя с днем рожденья! Желаю, чтобы в сердце жили радость, вера, надежда и любовь! Пусть будет счастье в твоей семье, здоровья тебе и всем дорогим и родным людям! Пусть будет вдохновение на труд и улыбка на твоем милом лице! Люби, дорогая моя, и будь любима! Пусть он носит тебя на руках, потому что ты достойна этого, а ты – люби его на всю жизнь! Будь такой, как ты есть!
***
Искренне поздравляю с днем рождения, моя дорогая подруга! Вот ты уже на год стала взрослее. Еще красивее, умнее, лучше. Желаю, чтобы всегда рядом с тобой была удача, чтобы встречались на пути жизни только дружелюбные люди. Всего лучшего, моя дорогая! Здоровья, любимого рядом, достигай всего, что желаешь. А на меня всегда рассчитывай. Буду рядом и в счастье, и в горе.
***
Моя подружка, поздравляю с днем рождения тебя, дорогая! Даже не знаю, чего пожелать, ведь хочу, чтобы у тебя было абсолютно все, о чем мечтаешь. Пусть так и будет — все мечты сбудутся, счастье и любовь каждый день будут с тобой, а удача никогда не отвернется. С днем рождения, моя хорошая!
***
Поздравляю тебя с Днем! Твоим особым праздничным Днем! Обожаю тебя ужасно и желаю, что в твой День рождения исполнились все твои желания, пусть жизнь будет наполнена крутыми приключениями, путешествиями мечты и безграничным количеством радости.
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