На день рождения подруге: милые поздравления

Найти хорошую подругу – невероятная удача. Она может стать даже более близким человеком, чем родная сестра. Поэтому подруга достойна теплых слов поздравления в свой день рождения.

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OBOZ.UA публикует подборку прозаических и стихотворных поздравлений, которые можно отправить подруге в ее день. Выбирайте те, которые кажутся вам наиболее трогательными.

Вітаю, подружко, тебе,

Хай в житті твоєму все буде:

Щастя, здоров’я, кохання та ласка,

Хай доля твоя буде, начебто казка!

***

Вітаю, подруго моя,

Тебе зі святом щиро!

Сьогодні побажаю я

Здоров’я, ласки, миру.

Нехай з тобою повсякчас

Любов та успіх буде.

І щоби щастя настав час

Для тебе завжди, всюди.

Щоб ти усе життя цвіла,

Розквітла і буяла.

Щоб ти, як мріється, жила

І все, що хочеш, мала.

***

З днем народження вітаю!

Максимум добра бажаю,

Найкумедніших подій,

Здійснення бажань та мрій,

Трьохкімнатну вам квартиру,

У сім’ї достатку й миру,

Бути завжди молодою,

Із фігурою стрункою,

Мати одягу вагон

Та удачі на мільйон!

***

Сонце моє ясне,

З днюшкою вітаю!

Від усього серця

Радості бажаю!

Хай усі невдачі

Пройдуть стороною.

Пам’ятай, рідненька,

Я завжди з тобою.

Успіхів в навчанні,

Здоров’я міцного.

Ще тобі бажаю

Щастя неземного!

Щоб палали щічки

Від добра й любові,

Кавалери були

Кожного дня нові.

***

З днем народження, красуня,

Подруга моя гарнюня.

Щастя, радості, кохання,

Розквітай як квітка рання.

Будь весела та завзята,

Кожен день щоб був як свято.

І здоров’я, і достатку,

Моє миле янголятко.

***

З Днем народження, люба подружко моя,

Будь щаслива і здорова, ти і вся твоя сім`я.

Хай не проходить без посмішки і година,

Хай радістю буде наповнена кожна днина.

Хай ангел небесний веде тебе, під крилом,

А ти збирай нас за святковим столом.

Хай він оберігає від зла і даремних турбот,

З любов`ю бажаю, багато цікавих пригод.

***

З днем народження чарівна,

Люба подруго моя!

Хай життя вирує дивно

Із казковим відчуттям!

Будь розкішна та успішна,

Завжди впевнена в собі.

Досягай бажань сміливих,

Будь кохана у сім’ї!

Радощів тобі, любові,

Гарних у житті подій.

Лише в краще в своїй долі

Наполегливо повір!

***

Люба подружко моя,

Хочу тебе обійняти!

День народження у тебе,

Будем гучно святкувати.

Я бажаю тобі щастя —

Величезного, як сонце.

Хай воно приходить вчасно

Через двері чи віконце.

Хай дарує тобі квіти,

Кольорові, добрі сни.

Хай веселі будуть діти,

Твої рідні та близькі.

Хай міцною буде дружба.

Посміхайся, дихай, мрій.

І всі збудуться бажання.

Просто вір, люби та дій!

Моя драгоценная, неповторимая подруга! Поздравляю тебя с твоим днем рождения и с удовольствием желаю, чтобы сердце твое молодело с каждым годом, а в голове рождались новые смелые и безумные идеи. Танцуй и наслаждайся каждым мгновением жизни, находи радость в простых вещах, но не забывай, что верные друзья всегда рядом с тобой. Красуйся, мой цветок, и будь счастлива!

***

Подруга моя дорогая, поздравляю тебя с праздником твоего рождения. Желаю счастливой жизни, любви, достатка, благополучия. Всегда оставаться красивой и идти вперед к цели. Еще раз с Днем Рождения!

***

С днем рожденья, подруга! Желаю непревзойденного стиля и необыкновенной красоты. Желаю искренней любви и постоянной поддержки близких. Желаю отличного настроения и смелых идей для жизни. И пусть у тебя все будет хорошо. Пусть каждый день дарит радость, успех, улыбку, вдохновение и счастье!

***

Дорогая моя подруга – красивая, отзывчивая и добрая! Сердечно поздравляю тебя с днем рожденья! Желаю, чтобы в сердце жили радость, вера, надежда и любовь! Пусть будет счастье в твоей семье, здоровья тебе и всем дорогим и родным людям! Пусть будет вдохновение на труд и улыбка на твоем милом лице! Люби, дорогая моя, и будь любима! Пусть он носит тебя на руках, потому что ты достойна этого, а ты – люби его на всю жизнь! Будь такой, как ты есть!

***

Искренне поздравляю с днем рождения, моя дорогая подруга! Вот ты уже на год стала взрослее. Еще красивее, умнее, лучше. Желаю, чтобы всегда рядом с тобой была удача, чтобы встречались на пути жизни только дружелюбные люди. Всего лучшего, моя дорогая! Здоровья, любимого рядом, достигай всего, что желаешь. А на меня всегда рассчитывай. Буду рядом и в счастье, и в горе.

***

Моя подружка, поздравляю с днем рождения тебя, дорогая! Даже не знаю, чего пожелать, ведь хочу, чтобы у тебя было абсолютно все, о чем мечтаешь. Пусть так и будет — все мечты сбудутся, счастье и любовь каждый день будут с тобой, а удача никогда не отвернется. С днем рождения, моя хорошая!

***

Поздравляю тебя с Днем! Твоим особым праздничным Днем! Обожаю тебя ужасно и желаю, что в твой День рождения исполнились все твои желания, пусть жизнь будет наполнена крутыми приключениями, путешествиями мечты и безграничным количеством радости.

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