С Днем Независимости Украины: теплые поздравления защитникам на фронте
24 августа – особый праздник для каждого украинца – День Независимости. Уже во второй раз мы празднуем этот день в условиях полномасштабной войны, защищая родную землю от русских окупантов.
Есть те, без кого этот праздник был бы невозможен – это наши военные, защитники и защитницы. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для героев.
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С Днем Независимости! Только благодаря вам, защитники, мы сегодня можем с гордостью говорить, что живем на родной украинской земле. Служение людям является наивысшим благом. Желаем вам выдержки, крепкого здоровья, побольше сил. У нас есть общая цель – свободная и независимая Украина, и вместе идем к победе.
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С Днем Независимости! С основным государственным праздником! Желаем вам сил и Божьего благословения. Пусть ангелы-хранители оберегают вас на нелегком пути. Никто лучше вас не знает, что надежда – основа жизни, а всю военную мудрость можно сформулировать в трех словах: "бороться, верить и любить". Мы обязательно выгоним врага из родной земли и построим свободную преуспевающую Украину. С праздником!
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В этот особый день прежде всего хочу вас поблагодарить за самоотверженную службу. Вы выбрали важную миссию, посвятив себя высшей цели. Желаем вам стойкости духа, сил и выдержки, уверенности и правильных расчетов. Скоро победим!
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С Днем Независимости Украины! Мы все – дети свободного государства, и ни один враг не сможет сломить наш дух. Пусть как можно скорее придет особый день – День нашей победы над русскими оккупантами.
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Поздравляем с Днем Независимости всех, кто стоит на защите границ Украины. Спасибо за смелость, выдержку и силу. Пусть вас оберегают высшие силы. Желаем вам воодушевления, здоровья, успехов и благословений. Верим, что следующий День Независимости мы встретим в свободной от оккупантов Украине.
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Мы счастливы, потому что родились на свободной щедрой земле. Сейчас наша обязанность – ее защищать. Поклоняемся перед вашей силой и мужеством, защитники и защитницы. Благодаря таким Героям и Героиням, как вы, нас точно ждет Победа.
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З Днем незалежності!
Хай прапор майорить,
Хай гімн звучить наш гордо і звитяжно,
Хай неба буде чистою блакить,
Лани хай колосяться неосяжні.
Бажаємо країні щастя ми,
До розквіту іде хай неупинно,
Як пташка з золотавими крильми,
Ти до висот здіймайся, Україно!
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Мы, украинцы, имеем несгибаемый дух и являемся достойными потомками казачества. Сейчас мы переживаем трудный период истории, однако только благодаря нашему единству и мужеству мы выстояли тогда, когда весь мир в это не верил. Мы доказали, что достойны жить на своей земле. Пусть над нами будет мирное небо, сияет теплое солнце, пусть на полях колосится щедрая пшеница, а на столе будет свежий хлеб. С Днем Независимости!
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С Днем Независимости! Мы идем вперед, возвращаем свои территории, очищаем землю от окупантов ради основной цели. Мы хотим жить в свободной стране. Мы хотим, чтобы наши дети никогда больше не знали войны. Мы мечтаем о мирном небе, которое является важнейшим благом. В День Независимости поздравляем тех, благодаря кому мы выстояли, продолжаем борьбу и победим – наших защитников и защитниц. Желаем им Божьего благословения, мужества, выдержки и защиты от высших сил.
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Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!
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З Днем незалежності щиро вітаю!
Хай гордість і радість панують в душі.
Свободи у всьому і завжди бажаю,
Бо воля — це стимул й важливий рушій.
Хай справді працюють в країні закони,
Хай будуть відкриті для нас всі кордони,
Хай сонечко сяє, хай радість панує,
Хай з нами весь світ свято наше святкує!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, будут ли украинцы дополнительные выходные в 2023 году в День Независимости.
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