Рыб ожидает денежный дождь, а Близнецов – прорыв: гороскоп на неделю

Рыб на этой неделе ожидает денежный дождь, а Близнецы будут активно работать, что приведет к настоящему прорыву. Водолеям удастся сделать все, что они запланировали, и перевыполнить планы, а Тельцы найдут ответы на важные вопросы.

Таролог и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 27 декабря – 2 января. Кто как проведет праздничную неделю, читайте дальше.

Овен

Необычайно радостный и вдохновенный период. Вы празднуете, возможно, не только новый год, но еще отмечаете какие-то интересные даты, победы и семейные праздники и это превращается в сплошную полосу из веселых дней, которые, кажется, никогда не заканчиваются.

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Телец

Для вас наступает время для того, чтобы задуматься, углубиться в собственное подсознание и найти там ответы на важные вопросы, как насчет ваших прошлых достижений и потерь, анализа текущей ситуации, так и планов на будущее.

Близнецы

Для вас эта неделя не столько для отдыха, сколько для активного труда, который приведет вас к настоящему прорыву, к новой вехе в профессиональном становлении. Словом, вам будет не до праздников, потому что работы действительно будет немало.

Рак

Когда все вокруг радуются, вы как-то очень спокойно проводите время, вам даже может стать грустно или почувствуете разочарование. Возможно, из-за результатов этого года или каких-то обстоятельств, не позволяющих вам беззаботно праздновать.

Лев

Неделя должна быть чрезвычайно четко спланирована, поскольку перед вами стоят очень важные и разноплановые задачи, то придется вспомнить и о распорядке дня, и о планировании, и выставлять себе обязательно конечные сроки исполнения.

Дева

Вы сейчас склонны слишком переживать за различные сложные вопросы, из которых вы почему-то делаете проблему. Ваша голова на этой неделе способна даже небольшие препятствия воспринимать как катастрофу и очень переживать, вплоть до того, чтобы заболеть.

Весы

Классическая семейная неделя, с привычными заботами, закупкой продуктов и подарков, уборкой и украшением дома, приготовления большого количества еды. И сами праздники у вас пройдут очень по-семейному, с многочисленными родственниками и разговорами.

Скорпион

Для вас это будет неделя релакса. Вы никуда не торопитесь, да и вся эта беготня с праздниками вас не обходит. Вы себе решаете спокойно провести время, больше спать, валяться, зависать в каком-нибудь прекрасном месте, может даже дома, и отдохнуть.

Стрелец

Сейчас ваша фантазия может сработать против вас и вы будете воспринимать за чистую монету все то, что кто-то пытается вам внушить. И это могут быть довольно опасные вещи, особенно если вас будут держать в неопределенности или запугивать.

Козерог

Приближается благоприятный период для того, чтобы повеселиться, несмотря на то, что вам нужно будет позаботиться о множестве важных вещей и справиться со всеми хозяйственными делами. Но главное, что вы все успеете, и будете кайфовать в кругу близких.

Водолей

Вам удастся сделать все, что вы запланировали, даже как-то перевыполнить планы и получить гораздо лучшие результаты, чем вы надеялись. Это достигается исключительно за счет определения приоритетов – вы выбираете самое главное и прицельно бьете в одну точку.

Рыбы

Ожидается безумный денежный дождь, когда вдруг все о вас вспомнят и захотят срочно отдать средства, которые задолжали или которые вы заработали. Впрочем, это могут быть и подарки или доходы от бизнеса.

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