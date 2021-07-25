Россия оконфузилась, 'присвоив' своей авиации истребитель США

Российские СМИ в материале про День Военно-Морского флота допустили оплошность и опубликовали материал с истребителем американского производства. На главном фото новости о мощи российского государства изображен AV-8B Harrier II.

Грубую ошибку заметил генерал-майор СБУ и военный обозреватель Виктор Ягун и указал на нее у себя в Facebook. Курьезную статью опубликовала "Парламентская газета".

"На Московии "Парламентская газета" в качестве иллюстрации ко Дню ВМФ своей страны использовала фотографию авианосного ударного группировки флота США. Истребитель на фотографии – американо-британский AV-8B Harrier II", – указано в сообщении.

Видео дня

Отметим, что День Военно-Морского флота отмечают в России в последнее воскресенье июля. Торжественную дату для страны установил президент Владимир Путин в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время праздничного парада в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин указал на стремительное развитие технологий в морском флоте РФ.