Романтика, новые перспективы и деньги: гороскоп на неделю 3-9 января

Львы погрузятся в романтику, а для Весов откроются новые перспективы и новый год для них будет лучше предыдущего. К Рыбам придут деньги, а Раки могут стать жертвой обмана.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 3-9 января. Кто будет праздновать, а кто столкнется с разочарованиями, читайте дальше.

Овен

Наваливается какая-то полная истощенность, будто вы накануне использовали все силы, а теперь их совсем не осталось. И вам приходится только пластом отлеживаться для того, чтобы хоть как-то накопить какой-то энергии для жизни.

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Телец

Празднования продолжаются, вы в окружении ваших родных, и никто и ничто не портит вам настроение, даже длительные приготовления и проведение праздников, все эти уборки, готовки. Положительные моменты очевидно преобладают.

Близнецы

Попадаете прямо с бала на корабль. Не успели вы как следует отдохнуть и отпраздновать, как вам уже нужно работать, но в достаточно ровном и спокойном темпе вместе с вашими коллегами и соратниками, которым нужна ваша поддержка и доброе слово.

Рак

Мошенники и воры не спят, и на этой неделе вы можете стать жертвой обмана или кражи. Недобрые люди ходят вокруг вас, так и дожидаются, когда вы ослабите внимание для того, чтобы завладеть вашим имуществом или деньгами.

Лев

Романтика никогда не покидает вашу жизнь. Вот и на этой неделе вас переполняют любовные чувства и вам настолько хорошо, что вы уже начинаете строить общие планы, чтобы быть вместе как можно дольше, чтобы это счастье продолжалось бесконечно.

Дева

Возможно, вы на прошлой неделе слишком интенсивно погуляли или не совсем правильно распределили свои усилия, очень истощились, и сейчас можете столкнуться с усталостью и даже некоторым разочарованием в жизни.

Весы

Открываются новые перспективы, просто с первой недели нового года вы получаете информацию о вашем будущем, и оно, кажется, обещает быть светлым и радостным. Все идет к тому, что следующий год будет гораздо лучше, чем уходящий.

Скорпион

Наступает хороший повод для того, чтобы провести это праздничное время в кругу семьи, соблюдая все правила, каноны и древние традиции, возможно, посетив какие-то места, где эти традиции и ритуалы сохраняются, и где вы можете этому научиться.

Стрелец

Это будет неделя, которую вы чуть ли не всю посвящаете вашей семье, близким людям, с которыми проводите вместе немало времени, уделяете внимание чуть ли не каждому. И получаете большое удовольствие даже от того, что просто находитесь рядом с близкими.

Козерог

Профессиональные достижения этой недели будут довольно значительными, вы наконец-то достигаете поставленных целей, еще и получаете свою порцию славы, поскольку вам придется не просто выполнять свою работу, но и заявлять о себе.

Водолей

В то время, когда многие позволяют себе гулять и наслаждаться жизнью, вам приходится напрягаться физически и эмоционально, вступать в споры, отстаивать свое мнение, ну и, наконец, трудиться в поте лица.

Рыбы

Будете чувствовать себя уверенно и изобильно - несмотря на праздники и выходные к вам приходят деньги и вы можете сейчас не слишком экономить, и позволить себе многое из того, что хотелось бы. К примеру, поделиться с близкими возможностью отведать что-нибудь вкусное.

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