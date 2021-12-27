Романтика, интересные предложения или деньги: гороскоп на 27 декабря

Для Львов наступает время начала любовных отношений, а Близнецы получат интересные предложения по личным или рабочим вопросам. Рыбы будут считать деньги, а Девы получат от родных ценные подарки.

Таролог и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 27 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Несправедливость вас сегодня особенно возмущает, и вы бросаетесь на защиту обиженных и отстаиваете их права, а может это и к вам сейчас отнесутся не совсем справедливо, так что придется находить крепкие аргументы для отстаивания своего мнения.

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Телец

День будет несколько минорным, вы углубляетесь в философские вопросы, и можете так глубоко погрузиться, что совсем упускаете из виду даже свои базовые потребности, например, можете забыть поесть или выполнить важную просьбу своих родных.

Близнецы

Неделя начнется с очень интересных предложений, причем это могут быть как вопросы личных отношений, так и производственных. К примеру, кто-то может совершенно неожиданно пригласить вас на какой-нибудь корпоратив, посетить конференцию или вместе встретить новый год.

Рак

Сейчас перед вами встает целый ряд различных вопросов, которые вы срочно решите, но не все вам удается преодолеть быстро. С некоторыми вы будете долго возиться, а решение некоторых придется перенести на более поздний срок.

Лев

Романтика накрывает вас с головой и вы просто погружаетесь в эти теплые волны любви. И начинается благословенное время начала любовных отношений, весь этот конфетно-букетный период, когда вы еще не видите недостатков друг друга.

Дева

Встреча или общение с родственниками или близкими могут завершиться совершенно неожиданно - вам дадут денег или какие-то ценные подарки. И это будет настолько внезапно, что вы будете сомневаться в реальности всего происходящего.

Весы

Начните уже в конце концов праздновать, ведь чем раньше вы это сделаете, тем лучше у вас будет настроение, так что можете уже украшать свое пространство, готовить подарки, составлять меню и закупать продукты. Ибо праздник приближается!

Скорпион

Сегодня - день повышенного внимания к вашей незаурядной персоне, предвидятся выступления перед широкой общественностью, где вы будете не просто что-то говорить, а восхищать других людей своими лучшими качествами и навыками.

Стрелец

Собирайтесь в путь, даже если он запланирован не на сегодня. Ведь у вас впереди – куча важных дел, которые вам следует решить перед поездкой, часть нужно успешно завершить как можно быстрее, чтобы не оставлять на будущее.

Козерог

Ощущения у вас сегодня будут как в детстве – какое-то очень сказочное, наивное и творческое состояние, когда все кажется волшебным, вы начинаете верить в чудеса. Возможно, это влияние предпраздничного настроения, а может, вы с детьми побываете на новогодних спектаклях.

Водолей

Трудовые будни уже почти закончились, какая-то деятельность сейчас очень проблематична, ведь начался праздничный период, когда не хочется делать ничего, все мысли направлены исключительно на рождественско-новогоднюю тематику. Поэтому уже можно и вам праздновать.

Рыбы

Будете считать деньги. Возможно, именно сегодня вам выплачивают зарплаты, премии, дивиденды, возвращают долги – нужное подчеркнуть. А возможно, вы и сами сегодня будете платить по счетам и другим отдавать деньги, что тоже довольно приятный процесс, ведь вместо этого вы что-то получаете.

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