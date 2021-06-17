Родные освобожденной из Сирии украинки рассказали об убийстве ее мужей

Крымская татарка, которую вернули из Сирии, в течение нескольких лет потеряла двух мужей. После убийства одного женщина снова вышла замуж, но второго мужа тоже убили.

Об этом рассказала тетка семидетной Амины Фатима, пишет ТСН. Женщина находилась в лагере вдов, а затем – в лагере для беженцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина вместе с мужем в 2014 году уехала в Турцию на заработки. Затем они забрали туда детей, а после оказались на границе с Сирией.

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По словам Фатимы, мужа убили из-за того, что он высказывал свое мнение. Она не уточнила, о чем, именно: вероятнее всего, речь идет о войне в стране.

После этого женщина попала в лагерь для вдов. Затем Амина снова вышла замуж и пыталась с мужем бежать из Сирии, но и его убили.

В итоге украинка оказалась в лагере для беженцев.

Теперь женщина пройдет медицинское обследование в Украине, а затем ей предстоит процедура возобновления документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку из Сирии вместе с детьми вернули в ночь на 16 июня. Семья находилась в лагере для беженцев с 2019 года. Самолет с ними на борту прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны).