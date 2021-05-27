В Запорожье ребенку, чья мама не сдала деньги на ремонт, запретили пользоваться туалетной бумагой в детсаду. Видео

В детском саду Запорожья разгорелся скандал из-за родительских взносов. Мама малыша, которая отказалась сдавать деньги на ремонт, попала под буллинг других родителей, а ее ребенка также начали травить.

О событиях в дошкольном учреждении №90 сообщило в Facebook ОО "Хочу учиться". Активисты рассказали, что толчком к скандалу стали родительские собрания, на которых якобы было решено сделать ремонт помещения группы – покрасить дверь, поклеить обои и установить натяжной потолок. ( Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца)

По словам активистов, "родительский комитет", в состав которого входит мама, работающая воспитателем в этом же детском саду, инициировал сбор средств. Постановили, что все родители должны сдать на ремонт по 1000 грн.

Однако, сдавать деньги согласились не все, некоторых беспокоила пожарная безопасность. Но инициаторов сбора денег этот вопрос не остановил. Воспитательница заявила, что дальше терпеть такие условия невозможно, ведь детям с потолка на голову сыплется штукатурка.

Одну из "непокорных" мам заставили сдавать деньги радикальными методами, которые применили не только к женщине, но и к ее ребенку.

"Одной из мам, которая отказалась сдавать средства, после того, как она на следующий день привела ребенка в сад, воспитательница сообщила, что к ней обратились родители с вопросом "чем ее ребенок подтирает попу" и узнав, что женщина не приносит ничего из списков хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать туалетную бумагу. После того, как воспитательница догадалась, что ее снимают на камеру, в Вайбер-чате написали, что этому ребенку позволяют пользоваться "их" туалетной бумагой. И сразу удалили маму из группы" , – рассказывают активисты.

В то же время стало известно, что на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из городского бюджета. Об этом сообщили в Коммунарском районном отделе образования на запрос журналистов ТСН. В районо заявили, что все садики обеспечены этим гигиеническим средством, однако не смогли сразу ответить, сколько именно было закуплено бумаги в детсад №90.

В райотделе также отметили, что в ситуации, которая сложилась в этом дошкольном учреждении, сейчас разбираются.

"Хотя райотдел не имеет отношения к родительским средствам, мы сейчас работаем и разбираемся с ситуацией. Вчера к нам приходила делегация родителей. Пока ситуация решается", – прокомментировали в Коммунарском территориальном отделе образования.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что стоит знать, когда в школе требуют деньги "на ремонт".