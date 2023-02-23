''Родился в рубашке'': украинские медики спасли подростка, у которого осколок снаряда застрял возле сердца. Фото

Во Львове медики спасли подростка, у которого возле сердца застрял осколок снаряда. 16-летний Никита получил тяжелое минно-взрывное ранение в Бахмуте во время российских обстрелов 31 января.

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После того как состояние парня стабилизировали в Днепре, он был эвакуирован во Львов, где хирурги и провели сложную операцию. Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

"16-летний Никита – из Бахмута. Парень вышел из дома набрать воды, когда начался артобстрел. Трехсантиметровый осколок застрял в его грудной полости – всего в нескольких миллиметрах от аорты. Это случилось 31 января. 2 человека погибли, 4 пострадали, среди них – Никита. Он получил тяжелое минно-взрывное ранение с многочисленными переломами рук и ног, а также повреждением левого легкого", – говорится в сообщении.

Подростка в тяжелом состоянии срочно эвакуировали в Днепр. Когда врачи смогли стабилизировать состояние Никиты, на эвакуационном поезде его переправили во Львов, в Национальный реабилитационный центр "Незламні". Там ему предстояли две сложные операции.

"Чтобы спасти юноше жизнь, наши специалисты выполнили две операции. Сначала малоинвазивно удалили осколок из грудной полости, а позже – мелкие осколки из мягких тканей, бедра и плеча", – отметили в Первом медицинском объединении Львова.

Оперировали Никиту детские хирурги под руководством руководителя Центра хирургии Больницы святого Николая Андрея Дворакевича, заведующего отделением хирургии Александра Калинчука и хирурга Ларисы Шевченко.

На случай осложнений в операционной дежурили кардиохирурги во главе с Александром Ячником. Анестезию обеспечили специалисты отделения анестезиологии и интенсивной терапии под руководством заведующего Яремы Безниско.

Медики признаются: парень родился в рубашке, ведь риск погибнуть во время обстрела для него был очень велик. От смерти его отделяли миллиметры.

"Сейчас жизни Никиты травмы больше не угрожают. Однако впереди у парня длительный процесс восстановления. Для этого с ним ежедневно по несколько часов работают специалисты по реабилитации. Сам Никита говорит: надеется, что поправится совсем скоро. Он мечтает о победе и возвращении домой", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове медики спасли новорожденную девочку, которая уже не дышала самостоятельно. У ребенка был критический аортальный стеноз, и чтобы спасти малышку, врачи провели одну из самых сложных операций на сердце у младенцев. Она продолжалась 7 часов. Во Львове такое хирургическое вмешательство проводилось впервые.

Также сообщалось, что врачи провели десятки операций, чтобы спасти пострадавшего от ракетного удара РФ жителя Херсонщины. В результате прилета российской ракеты в дом погибла жена пострадавшего. Самого Михаила в крайне тяжелом состоянии вытащил из-под завалов сын.