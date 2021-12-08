Ривненские медики удалили пациенту гигантскую опухоль весом в 8,5 кг. Фото

В Ривне 23-летнему пациенту удалили опухоль, весившую 8,5 килограммов. Это была киста селезенки.

Операцию провели в Ривненской центральной городской больнице. О хирургическом вмешательстве учреждение сообщило 8 декабря на Facebook-странице.

Врачи сообщили, что пациент родом из Краматорска и он обращался в разные учреждения и больницы с жалобами на тяжесть в животе. Однако нигде ему не могли поставить правильный диагноз.

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Ривненские специалисты выяснили, что у мужчины в детстве имела место тупая травма живота. Также было обнаружено образование, занимавшее две трети брюшной полости

После операции краматорчанин чувствует себя лучше – он поправляется и потерял 8,5 килограммов.

"Столько лет вынужден был терпеть трудности и вот так, за один день, благодаря нашим опытным специалистам, почувствовал настоящую свободу от дискомфорта и ограничений", – говорится в сообщении.

Ривненские врачи назвали такой случай неординарным и незаурядным.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские врачи впервые провели операцию по одновременной пересадке сердца и почки. Органы доставляли полицейским авто через весь Киев, стоявший в пробках.