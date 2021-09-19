Резкое похолодание, дожди и туманы: прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 20 сентября, Украину ожидает заметное снижение температуры воздуха и ухудшение погодных условий в виде осадков. Солнце, да и то с переменной облачностью, будет светить только в южных областях нашей страны.

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра. Они поясняют такую погоду вхождением потока северного воздуха, который принесет северо-западный ветер.

Так, в западных регионах Украины неделя начнется с дождя и температуры воздуха днем не выше 12 градусов. Ночью будет еще холодней – метеорологи предсказывают +8..+6 градусов.

В Одессе, Херсоне, Николаеве и Крыму будет заметно теплей – +17..+20 градусов. Ночью температура упадет до +11. Осадков прогноз не предвещает.

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Восточные регионы также сохранят относительное тепло "бархатного" сезона – до +19 днем и до +12 ночью, но в течение всех суток возможны туманы, дожди и сильные порывы северо-западного ветра.

В Киеве с завтрашнего дня также начнется сезон дождей и пасмурного неба. Температура воздуха в столице днем составит не выше +13 градусов, а ночью и вовсе упадет до +7.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Наталья Диденко подтвердила прогнозы коллег, но сказала, когда украинцам ждать возвращения теплых осенних деньков.