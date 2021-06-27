Ревнивая жена устроила мужу погром из-за почтовой ошибки

В Лондоне, Великобритания, женщина обвинила мужа в измене после того, как он получил открытку ко Дню отца. Мужчина, в свою очередь, предъявил претензии почтовой компании Funky Pigeon за ошибку.

Как сообщает The Mirror, в этот день 52-летний англичанин Даррен Уилсон ждал открытку от 22-летней дочери Дарси, однако получил карточку с изображением маленького ребенка, месяцев 6-ти, и с надписью "С первым Днем отца, папаша!". Стоит отметить: это прозвище, которым называют его собственные дети.

Первой ее увидела возлюбленная Уилсона Керри и решила, что у мужа есть другая семья, и он снова стал отцом. Женщина в ярости стала звонить "изменщику" на работу, однако он не отвечал. Тогда она устроила погром и разбила телефон, компьютер и телевизор.

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Сам мужчина объяснил, что понимает реакцию женщины, поскольку в паре существуют проблемы с доверием, а открытка выглядела очень правдоподобно. А 44-летняя Керри отметила, что она "немного смущена" своей реакцией, однако открытка с "папашей" была слишком большим совпадением. Она поняла, что действительно произошла ошибка, только когда увидела письмо от компании-производителя открыток. После этого пара помирилась.

Со своей стороны в Funky Pigeon принесли извинения за инцидент, отметив, что ценят своих клиентов и важность для них Дня отца. Представители компании правильно перевыпустили карту с полным возмещением средств, а также предложили подарок из своего популярного ассортимента подарков.

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