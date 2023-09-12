Решит только гений: оптическая иллюзия, которая поможет проверить уровень IQ

Оптические иллюзии бросают вызов нашему мозгу, заставляют его выходить за рамки привычных схем мышления. Именно поэтому их решать лучше удается людям с высоким уровнем интеллекта. И чем сложнее изображение, тем больших навыков концентрации и наблюдательности, а также нестандартного мышления оно требует.

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Именно изображение с очень большим количеством деталей опубликовало издание Jagran Josh. На нем изображены десятки собак на зеленом газоне в парке. А еще мячики, косточки, парковые растения и другие объекты. И только один веселый и непоседливый щенок. Поиском этого щенка и придется заняться тому, кто хочет справиться с этой задачей.

Настоящим чемпионам по разрешению головоломок авторы отводят на это 11 секунд. Справиться за такое короткое время будет очень непросто, ведь изображение очень и очень насыщено разными деталями, на нем не один десяток пушистых персонажей, и взгляд будет постоянно сбиваться, блуждать между ними. Сосредоточиться в таких условиях очень трудно. Только люди с очень высоким IQ смогут взять свое внимание под контроль и просканировать картинку так быстро.

Если вам не удалось найти правильный ответ за 11 секунд, не сдавайтесь. Никто не добывает чемпионских наград с первой попытки. Вместе с тем, справившись с задачей самостоятельно, вы хорошо потренируете свой мозг. Эксперты говорят, что решение головоломок является хорошим инструментом в комплексе мер по поддержке его молодости и гибкости.

Если вы все же не справитесь с задачей, в таком случае для вас есть подсказка. На ней щенок обведен кружочком. И здесь несложно заметить, насколько трудна задача сегодняшней головоломки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал очень сложную головоломку, где на фото нужно было найти скрытую сову.

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