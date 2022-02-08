Решил нырнуть ради 'эффектных' кадров: в сеть попало видео смертельного прыжка мужчины на Днепропетровщине

В сети появилось видео смертельного прыжка в прорубь с ледяной водой 38-летнего мужчины в Днепропетровской области. Трагедия произошла на реке Чортомлык в селе Капуловка Никопольского района в субботу, 5 февраля.

Ролик опубликовал Telegram-канал "Труха Полтава". На кадрах видно, что мужчина со своими друзьями находится на замерзшей реке.

Его друг выпилил прорубь, а женщина снимала видео. После этого мужчина разделся догола и прыгнул в воду. Но на поверхность он так и не вынырнул. Отмечается, что прыгать в прорубь он собрался ради "эффектных" кадров.

На место происшествия вызвали спасателей. Они, проведя визуальное обследование водоема, не смогли найти мужчину. После этого на помощь пришли водолазы "Городской аварийно-спасательной службы на воде".

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Утопленника обнаружили только на следующий день, 6 февраля. Он был на глубине 4 м в 20 м от берега.

Позже выяснилось, что погибшим оказался местный житель Александр Бондаренко. В полиции гибель мужчины квалифицировали как несчастный случай.

ВНИМАНИЕ! Видео не для людей со слабыми нервами

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 19 января, в селе Крушинка Киевской области во время крещенских купаний утонул 53-летний мужчина. По предварительным данным, он пришел к проруби в состоянии алкогольного опьянения.