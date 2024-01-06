newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Решат только избранные: сверхсложная головоломка для умников

Юлия Песчанская
Жизнь
1 минута
675
Решат только избранные: сверхсложная головоломка для умников

Оптические иллюзии создают для того, чтобы заставить наш мозг и зрение поверить в то, что не соответствует реальности. Например, два человека могут смотреть на одно и тоже изображение, но будут видеть разные образы.

Видео дня

Издание The Sun опубликовало тяжелую головоломку, которую смогут решить только самые умные. Если у вас острый ум и зрение, вы быстро найдете ответ.

На картинке изображено семь медведей в свитерах, но вам нужно заметить скрытую рыбу. Разделите рисунок на части и внимательно просмотрите каждую из них, чтобы как можно быстрее развязать головоломку.

Решат только избранные: сверхсложная головоломка для умников

Эта оптическая иллюзия заставит задуматься даже самых опытных. Не позволяйте милым медведям отвлекать вас от задания. Используйте свою сообразительность, внимательность и сосредоточенность, чтобы найти рыбу.

Если вы хотите улучшить память, логическое и аналитическое мышление, старайтесь чаще решать такие задачи. Начинайте с более легких и постепенно переходите к более сложным головоломкам.

Нашли рыбу на картинке? Если да, то у вас хорошее зрение и высокий уровень интеллекта. Продолжайте в том же духе.

Но если вы все-таки не смогли заметить правильный ответ, то он обведен на картинке ниже.

Решат только избранные: сверхсложная головоломка для умников

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную головоломку, где нужно найти скрытую собаку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.