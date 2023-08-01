Решат только единицы: головоломка для самых умных и внимательных

Головоломки приобретают все большую популярность в интернете. Люди пользуются ими, чтобы дать нагрузку своему мозгу и при этом отвлечься от рутинных задач. Эксперты говорят, что таким образом действительно можно помочь сохранить ясность ума.

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OBOZREVATEL публикует такую задачу. В ней нужно среди чисел 209 найти единственное скрытое число 289. И сделать это всего за 15 секунд.

Чтобы успешно справиться с головоломкой, нужно будет использовать всю свою способность к концентрации внимания, умение охватить картину полностью и внимательность к деталям. Авторы головоломки утверждают, что дать правильный ответ в отведенное время способны только наиболее внимательные и наблюдательные.

Какие бывают типы оптических иллюзий

Кроме иллюзии, где среди однотипных предметов нужно найти один отличающийся, существует несколько видов таких головоломок. Вот примерный список.

Геометрические иллюзии. Они включают геометрические фигуры, такие как квадраты, кольца и круги, которые под влиянием недостатков восприятия меняют размер или форму в зависимости от их окружения.

Неоднозначны иллюзии. Такие изображения можно воспринимать более чем одним способом, давая мозгу выбирать между интерпретациями. К примеру, увидеть либо группу разрозненных предметов, либо составленное из них целостное изображение.

Иллюзии движения. Это статические картинки, которые кажутся подвижными. Возникает из-за естественных постоянных движений глаз.

Цветные иллюзии. Они связаны с тем, как цвета воспринимаются глазом. К примеру, они показывают один и тот же цвет по-разному в зависимости от его окружения.

Тактильные иллюзии. Такие иллюзии выходят за пределы зрительного восприятия и связаны с прикосновением. Примером здесь является иллюзия "резиновой руки", когда человеку кажется, что положенная перед ним резиновая модель руки принадлежит ему и может чувствовать.

Когнитивные иллюзии. Они основываются на том, как мозг обрабатывает информацию. К ним относится, в частности, "эффект Струпа", когда нам трудно правильно воспринять слово "синий", когда оно написано красным цветом.

Если вы не справились и не нашли число 289

Не расстраивайтесь. Найти правильный ответ поможет подсказка. Внимательно изучите ее и возвращайтесь к подобным задачам. Рано или поздно вы научитесь их хорошо решать.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, на которой нужно найти семь чудес света за две минуты.

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