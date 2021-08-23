Реклама 'Крымской платформы' появилась на сайтах российских СМИ. Эксклюзивные подробности спецоперации

В понедельник, 23 августа, когда в Киеве проходил первый саммит "Крымской платформы" при участии представителей 44-х стран, на популярных интернет-ресурсах с российским доменом появилась реклама с прямой ссылкой на его онлайн-трансляцию. Жители РФ могли лично удостовериться в том, что на международной платформе Крым остается украинской, оккупированной территорией.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал организатор запуска рекламы "Крымской платформы", глава правления в Институте информационной безопасности Артем Биденко. Он указал, что в данной акции не было намерений "троллить" россиян или спамить, а дать возможность тем, кто "напичкан российской пропагандой" посмотреть на реальное положение вещей в вопросе крымского полуострова.

"Запуск баннерной рекламы на российские сайты – затея, которую мы системно и технически отлажено проводили на протяжении нескольких недель вместе с представителями министерств иностранных и внутренних дел. Перед нами стояла задача – позволить пользователям интернета с территории России узнать, так чей же Крым на самом деле", – рассказал участник акции.

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Фактически идея целиком воплотилась в жизнь вплоть до минуты запланированного запуска: с 11:00 россияне, заходя на популярные российские сайты, видели таргетированную рекламу: "Узнай, чем Крым". Нажимая на ссылку, пользователь переходил на прямую трансляцию "Крымской платформы", где Россию неоднократно назвали страной-оккупантом украинских территорий.

"После того, как нашу рекламу начали широко распространять на отдельных Telegram-каналах, нас спустя несколько часов заблокировали. Считаю, что задумка увенчалась успехом и ответной реакцией я доволен", – заключил Биденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на первом саммите "Крымская платформа" участники подняли ряд важных вопросов по деоккупации, среди которых был и призыв президента Владимира Зеленского лично к российскому лидеру Владимиру Путину.