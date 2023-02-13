"Расслабляться не стоит": синоптики дали прогноз на март в Украине и предупредили, что зима еще напомнит о себе

Погода в Украине может компенсировать все теплые дни, которые были среди зимы, в феврале или марте. Поэтому не стоит расслабляться с приходом календарной весны и ждать тепла.

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Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "24 каналу". По ее словам, в январе в нашей стране наблюдались аномальные перепады температуры, поэтому браться сейчас прогнозировать, какой будет весна, сложно.

"Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за эти теплые дни среди зимы действительно может быть где-то в феврале или марте", – отметила специалист.

Она подчеркнула, что теплая зима может повлиять на погоду летом. И хотя непосредственная корреляция учеными не прослеживается – все зависит от глобальных синоптических процессов. Птуха объяснила, что речь идет о циркуляции на планете в тот момент, когда погода прогнозируется.

Напомним: 2 февраля, в День сурка, харьковский сурок Тимка ІІІ предусмотрел, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он совершил на биостанции в селе Гайдары.

Традиционно в этот день грызуна будят, достают из домика и смотрят за его поведением. Если сурок увидит тень и сразу спрячется, то зима будет еще долго, если же не увидит и останется – весна будет ранней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Птуха сообщила, что погода в Украине в феврале будет по-настоящему зимней. В то же время синоптики обещают "интенсивный" последний месяц этого времени года;

– народный синоптик Владимир Деркач заявил, что в третьей декаде месяца тоже ожидается от двух до четырех суток мороза. Но потом днем уже будет чувствоваться дыхание весны.

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