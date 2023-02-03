Ранней весны ждать не стоит: в Укргидрометцентре предупредили о возвращении морозов

Вскоре в Украине снова похолодает. Уже с воскресенья, 5 февраля, синоптики обещают сильные морозы. Таким образом, на раннюю весну рассчитывать не стоит.

Видео дня

Об этом завила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, сообщает Media Center Ukraine – Ukrinform в Telegram. По ее словам, ожидается понижение температуры воздуха до 5-10 градусов ниже ноля.

"Уже на этой неделе время от времени на территории Украины наблюдались небольшие осадки, преимущественно в виде осадков смешанной фазы – это мокрый снег в сочетании с дождем. В ночные часы у нас практически на всей территории Украины был стабильный минус, но в дневное время еще был небольшой плюс", – отметила Птуха.

Она добавила, что начиная с этих выходных температура по всей территории страны будет снижаться и снова приобретать морозные значения.

"Морозы будут и ночью, и днем", – сказала синоптик.

Дневная температура в нашей стране с 5-6 февраля ожидается на уровне 0-6 градусов мороза.

"Официальные прогнозы по весне появятся через неделю-две, но могу лично я сказать, что февраль достаточно интенсивный, температура снижается, морозы возвращаются, поэтому ожидать ранней весны пока не стоит", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в грядущие выходные, 4 и 5 февраля, в Украине ожидается похолодание. Также по всей территории страны прогнозируются осадки, в частности снег.

Также OBOZREVATEL писал, что 2 февраля, в День сурка сурок Тимка дал прогноз, когда в Украину придет настоящая весна. Смотрительница Тимка рассказала, что тепло станет не раньше, чем через шесть недель.