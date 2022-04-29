Раннего лета ждать не стоит: синоптики дали прогноз на май в Украине

Начало мая в Украине будет теплым, однако раннего лета ждать не стоит. Это связано с дождливой погодой, которая будет волнами заходить в страну с перерывами в один-два или до трех дней.

Прогноз на последний месяц весны сообщили синоптики Укргидрометцентра. Отмечается, что 1 мая на всей территории страны будет сухо, а вот 2 мая в центральной, северной и западной частях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории – без осадков. Температура будет колебаться ночью в пределах +5...+9 градусов, днем +14...+17.

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В Киеве первый день последнего месяца весны будет сухим и теплым, а уже 2 мая там ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач изданию "Телеграф" сообщил, что в мае в Украину волнами будет заходить дождливая погода с перерывами. Также синоптик предупредил о небольшом похолодании во второй декаде месяца – 11-20 мая. Согласно его прогнозу, уже после 20-х чисел месяца погода на время наладится – на улице потеплеет, хотя периодически будут дожди. В общем, по прогнозу народного синоптика, погода в мае будет приятной.

А вот доктор географических наук Светлана Бойченко в комментарии УНИАН отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ожидают дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в мае 2022 года украинцам придется столкнуться с очень сильными ливнями, мощными грозами, градом, шквалами и в некоторых районах даже смерчами. К тому же настоящее весеннее тепло придет в апреле.