Раков ожидает любовь, а Овны отправятся в путь: гороскоп на 24 декабря

Раки в пятницу могут влюбиться или в них кто-нибудь влюбится, а Овны могут неожиданно отправиться в путь. Весам придется отстаивать свои права, а Рыбам предстоит сделать выбор, касающийся работы.

Таролог и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 24 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Сегодня возможна дорога, запланированная или внезапная – вас могут неожиданно куда-нибудь позвать, и вы будете совсем не прочь отправиться в путь. Да и вообще день будет каким-то переходным, когда вы завершаете один этап и начинаете другой.

Видео дня

Телец

Сейчас будет не слишком много событий, зато этот день станет действительно особенным, поскольку у вас рождается надежда на то, что ваши мечты могут превратиться во что-то фантастическое. Словом, вы получаете поддержку своих идей.

Близнецы

Сотрудничество с другими сегодня будет очень плодотворным. Вы можете вместе с друзьями и коллегами создать что-то интересное и новое, положить начало проекту или бизнесу, которые могут в будущем вам принести и яркие эмоции, и конкретные прибыли.

Рак

Приятные впечатления вам сейчас гарантированы, ведь рождается чудесное чувство любви. И безразлично - вы влюбитесь или в вас влюбляются. Главное, что вы получите от этого процесса положительные эмоции.

Лев

Предложения, которые вы сегодня получаете, могут быть как деловыми и конструктивными, так и очень приятными и личными. И ваша задача – согласиться и посмотреть, что за ними на самом деле стоит. Даже если ваши чаяния не оправдаются, можете повеселиться на славу.

Дева

Хотя и говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, сегодня вы попадете в такие обстоятельства, когда любой шаг может вызвать неоднозначные реакции, и вы не будете знать, на какую ногу ступить и что сделать, чтобы это вас привело к хорошим результатам.

Весы

Не надейтесь, что вам сейчас кто-то даст то, что вам положено по праву. Придется отстаивать свои права и едва ли не бороться с другими. Впрочем, ваша борьба может быть всего-навсего честным соревнованием, которое принесет вам радостное настроение и хороший тонус.

Скорпион

Пришло время задуматься. К примеру, над смыслом жизни. Просто устройте тишину и прислушайтесь к тихому внутреннему голосу. Возможно, именно сегодня он вам подскажет какие-то очень важные вещи, даст дельные советы.

Стрелец

День может быть достаточно динамичным, и вам нужно успеть сделать так много, что некогда раскачиваться и размышлять. Так что вы все время будете просто летать - не успели завершить одно дело, как тут же параллельно беретесь за другое задание.

Козерог

Сегодня вы почувствуете на себе всю щедрость вселенной в целом, и вашего окружения в частности, ведь у вас будет возможность получить подарки, впрочем, вы сами склонны быть щедрыми и сами одариваете своих близких.

Водолей

Работы будет немало, причем она очень разноплановая, и вы дергаетесь во все стороны, пытаясь одновременно решить все проблемы, и отбиваясь от попыток вам помочь. А может, действительно что-то поручить другим?

Рыбы

Выбор, который вы должны сегодня сделать, касается работы. И вам нужно будет решить важные вопросы относительно того, стоит ли вам начинать что-то новое или достаточно ли будет двигаться по старым и проверенным путям.

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