Рак может поменять голос человека: как не пропустить симптом

Единственным симптомом рака легких может стать изменившийся голос у человека. При этом в в нем появляется не фиксированная ранее некая хрипота.

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Как рассказал Еxpress со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS), наиболее часто данный вид онкологического заболевания поражает старых людей. Так, по данным Cancer Research UK, около 45 из 100 человек, у которых диагностирован рак легких в Великобритании, находятся в возрасте 75 лет и старше.

В NHS сообщили, что на ранних стадиях обычно нет признаков или симптомов заболевания. они появляются по мере прогрессирования заболевания.

"Хронический кашель или опухоль, которая влияет на голосовые связки, могут привести к тому, что у людей с раком легких будет хриплый голос", – предупредили специалисты.

Эксперты подчеркнули, что раннее обнаружение рака легких может означать, что его будет легче лечить.

"Поэтому, если вы заметите какие-либо изменения в голосе, как можно скорее проверьте их у своего врача общей практики", – отметили они.

Известно, что наиболее распространенными симптомами рака легких являются кашель, инфекции грудной клетки, которые возвращаться вновь и вновь или которые трудно вылечить.

В NHS призывали людей, у которых кашель длится три недели и более, и это не COVID-19, обратиться к своему врачу общей практики.

Также Национальная служба здравоохранения определила некоторые менее распространенные симптомы рака легких, о которых некоторые люди могут не знать.

К ним относятся изменения внешнего вида пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше. Некоторые люди могут также заметить отек лица или шеи или постоянную боль в груди или плече.

Говоря о том, что может спровоцировать данную патологию, специалисты отметили, что это может быть: вредное производство, хронические легочные заболевания, курение.

"Если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у некурящего человека. Если вы не курите, частое курение других людей рядом с вами может увеличить риск развития рака легких", – сказали медики.

Также они призвали прислушаться к таким ощущениям, как потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса. Они могут указывать на рак легких.

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