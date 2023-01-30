Пыли не будет за считанные минуты: идеальный китайский способ уборки

Иногда необходимо, чтобы дом засиял чистотой уже за считанные минуты, а времени на уборку осталось мало. Например, когда гости уже на пороге, а у вас до сих пор не вытерта пыль.

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Сухая тряпка может только поднять пыль, которая опять осядет на поверхностях, а влажная уборка оставит следы и разводы. Но китайцы придумали свой способ, как быстро избавиться от пыли. Подробности рассказывает OBOZREVATEL.

На первый взгляд способ может показаться несколько странным, но те, кто уже успел опробовать совет, говорят, что лайфхак действительно работает.

Вместо тряпки или полотенца в борьбе с пылью рекомендуют использовать старые чулки. Можно взять и капроновые колготки. Конечно, они должны быть чистыми, хотя и не обязательно новыми.

Возьмите швабру или веник и оберните чулки вокруг них. Нейлон притянет к себе даже самые маленькие и незаметные частицы пыли. А объясняется все очень просто – статическим электричеством. Чулки притянут пыль лучше любой другой ткани.

Обмотав капроновые колготки вокруг швабры, можно дотянуться даже до отдаленных труднодоступных уголков на потолке, где собирается пыль и паутина. На все понадобятся считанные минуты – и поверхности будут чистыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об основных лайфхаках, как избавиться от домашней пыли.

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