Пять знаков зодиака ждет сказочное везение в 2022 году: они будут 'притягивать' деньги

Многие мечтают о финансовом успехе, но везет с деньгами не всем. Ведь, кроме усилий, нужна и удача.

Астрологи издания India.com определили пять знаков зодиака, которых ждет сказочное везение в следующем году. Они будут "притягивать" деньги.

Лев

2022 год приведет уверенных в себе Львов к беспрецедентным достижениям в карьере. Они могут ожидать хороших новостей в апреле, есть вероятность карьерного роста и повышения зарплаты. Кроме того, уроженцы знака могут даже выиграть в лотерею. Но в ноябре-декабре могут возникнуть конфликты в семье, что омрачит радость от финасового достатка.

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Дева

Начиная с марта 2022 года, трудолюбивых Дев ожидает благоприятный финансовый пероид. Они могут сменить работу на более высокоопличиваемую, если же решили открыть свое дело - идеальное время для этого с октября по ноябрь.

Скорпион

У представителей этого знака в начале года ожидаются средние результаты относительно денежного положения, профессиональной и семейной жизни. Но финансовая ситуация начнет улучшаться к середине апреля, есть вероятность больших доходов, которые могут изменить жизнь.

Стрелец

У рожденных под этим знаком намечается увеличение доходов, поскольку их заслуги будут признаны. Стрельцы могут рассчитывать на повышение на работе, но не исключены дальние командировки. В семье могут возникать споры, но все решаемо.

Водолей

2022 год принесет в основном благоприятные финансовые результаты для уроженцев этого знака. В апреле они могут столкнуться с проблемами со здоровьем, но с деньгами проблем не будет. Летом есть вероятность найти новые источники дохода и заключить выгодный контракт.

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