Пять знаков зодиака склонны к лжи: у каждого из них есть свое оправдание

Некоторые представители зодиакального круга более склонны к лжи, чем другие. При этом у них всегда найдется оправдание таким действиям.

Астрологи издания Donnamoderna выделили пять знаков зодиака, которые способны на обман. Узнайте, кто есть в списке.

Близнецы

Большая проблема людей этого знака состоит в том, что они сами не знают, чего хотят. Их двойственность заставляет говорить одно, а делать другое. Близнецы легко могут пойти на измену из-за жажды приключений. При этом они даже не будут чувствовать за собой вины, и сделают все, чтобы скрыть правду. Чтобы оправдаться, они готовы переложить вину за содеянное на других.

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Телец

Хотя рожденные под этим знаком отличаются добротой, они способны лгать, если им важно достичь какой-то цели. Они готовы оправдать все свои плохие поступки тем, что хотели лучшего для близких людей.

Весы

Уроженцы этого знака всю жизнь ищут баланса и гармонии во всем, но для них это иногда непосильная задача. Если Весы врут и их уличат в этом, они спишут все на плохое настроение и депрессию.

Стрелец

Представители этого знака могут врать ради личной выгоды и достижения цели или же если не хотят расстроить близких. Стрельцы оправдаются тем, что хотели, чтобы все было хорошо и все были счастливы.

Скорпион

Страстные Скорпионы окружены аурой таинственности, что делает их чрезвычайно очаровательными. Но, чтобы получить то, что они хотят, могут строить козни за спиной коллег и даже близких. Оправдают это тем, что их не оценили, что и подтолкнуло к плохим поступкам.

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