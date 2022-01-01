Пять знаков зодиака с отличной интуицией: они знают, как принять правильное решение

Люди, у которых хорошо развита интуиция, могут уберечь себя от неприятных моментов в жизни. Они дальновидны и, кажется, умеют предсказывать будущее.

Эксперты по звездам издания Donnamoderna назвали пять знаков зодиака с отличной интуицией, которые знают, как принять правильное решение. Читайте, кто попал в список.

Рыбы

Рожденные под этим знаком любят мечтать и всегда связаны со своим внутренним "я". Это позволяет Рыбам предугадывать, какие опасности их ждут, и избегать их. Уроженцы знака очень чувствительные, что иногда может им мешать - они легко впадают в депрессию.

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Скорпион

Способность к самоанализу позволяет Скорпионам доверять себе и своей интуиции, не испытывая ни малейшего страха перед будущим. Обычно они следуют своему инстинкту и не ошибаются.

Весы

Уроженцы этого знака очень восприимчивы, они способны заранее почувствовать, что может случиться. Более того, они могут видеть вещие сны и предупреждать родных об опасности.

Рак

Эмоциональные Раки обладают отличной интуицией, но склонны следовать логике. Интуиция же помогает им сделать безпроыгрышный выбор.

Козерог

Представители этого знака предпочитают спланировать каждую деталь, следуя своей интуиции. Время от времени они испытывают страх, но умеют брать себя в руки.

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