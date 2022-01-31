Пять знаков зодиака обречены на бедность: астрологи рассказали, в чем причина

Нехватка денег часто заставляет человека чувствовать себя несчастным. Из-за финансовых трудностей приходится забывать о желаниях и экономить.

Эксперты по звездам издания Сhedonna назвали пять знаков зодиака, которые обречены на бедность. Узнайте, в чем причина.

Стрелец

Смелые и авантюрные Стрельцы всегда пойдут на риск и воспользуются представившейся им возможностью. Они не боятся вызовов, но их решения часто спонтанны. Стрельцы не умеют копить средства, из-за чего часто жалуются на безденежье.

Рак

Уроженцы этого знака живут мгновением – они тратят деньги, не задумываясь о последствиях. Кроме того, из-за замкнутости уроженцам знака трудно заводить новые знакомства и заключать выгодные контракты, которые могли бы им обеспечить финансовую стабильность.

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Рыбы

Мечтательные Рыбы часто погружаются в бесконечные размышления. Они не умеют жить реальностью и не заботятся о том, чтобы накопить денег. Рыбы могут потратить всю зарплату в день ее получения и жить в долгах.

Весы

Представители этого знака испытывают трудности с принятием решений. Они не умет добиваться карьерных высот и не могут обеспечить своей семье финансовой стабильности – часто Весы попадают в неприятности.

Близнецы

Привлекательные и разговорчивые Близнецы часто поддаются эмоциям. И тратят деньги на совершенно ненужные вещи. Они не умеют заботиться о будущем и часто имеют проблемы с финансами. Кроме того, из-за излишней доверчивости Близнецы могут стать жертвой обмана.

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