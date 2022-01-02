Пять знаков зодиака не будут знать проблем с деньгами в 2022 году: их доходы резко вырастут

Новый 2022 год принесет большую удачу некоторым представителям зодиакального круга. Им будет везти во всех сферах жизни, но особенно - с деньгами.

Астрологи издания Тiempox назвали пять знаков, у которых будет больше всего денег в 2022 году. Их доходы резко вырастут. По мнению астрологов, в список везунчиков попали - Козерог, Рак, Рыбы, Телец, Овен.

Кроме того, эксперты по звездам издания Trome.pe рассказали, какие ритуалы стоит выполнить, чтобы добиться большего.

Раместитете фигурку тигра в доме

Фигурка символа этого года позволяет привечь в дом удачу и финансовое благополучие. Ее лучше всего поставить под елку.

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Помните о правиле четырех цветов

В 2022 году цветами удачи будут синий, зеленый, красный и желтый. Выбирайте наряды таких оттенков и аксессуары, чтобы добиться успеха.

Не забывайте об уборке

Крайне важно держать дом в чистоте, особенно в начале года. Это позволит оставить все плохое в прошлом и двигаться вперед к новым целям.

Установите фонтанчик в доме

Астрологи утверждают, что привлечь удачу можно, установив небольшой фонтан, который символизирует успех и благополучие.

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