Пять знаков зодиака не будут знать проблем с деньгами в 2022 году: их доходы резко вырастут
Новый 2022 год принесет большую удачу некоторым представителям зодиакального круга. Им будет везти во всех сферах жизни, но особенно - с деньгами.
Астрологи издания Тiempox назвали пять знаков, у которых будет больше всего денег в 2022 году. Их доходы резко вырастут. По мнению астрологов, в список везунчиков попали - Козерог, Рак, Рыбы, Телец, Овен.
Кроме того, эксперты по звездам издания Trome.pe рассказали, какие ритуалы стоит выполнить, чтобы добиться большего.
Раместитете фигурку тигра в доме
Фигурка символа этого года позволяет привечь в дом удачу и финансовое благополучие. Ее лучше всего поставить под елку.
Помните о правиле четырех цветов
В 2022 году цветами удачи будут синий, зеленый, красный и желтый. Выбирайте наряды таких оттенков и аксессуары, чтобы добиться успеха.
Не забывайте об уборке
Крайне важно держать дом в чистоте, особенно в начале года. Это позволит оставить все плохое в прошлом и двигаться вперед к новым целям.
Установите фонтанчик в доме
Астрологи утверждают, что привлечь удачу можно, установив небольшой фонтан, который символизирует успех и благополучие.
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