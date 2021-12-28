Пять знаков зодиака найдут любовь и обретут счастье в 2022 году: названы счастливчики

Найти настоящую любовь мечтают многие. Некоторые сами делают шаги, чтобы приблизить этот момент, другие же надеются, что все сложится само собой.

Астрологи издания Kalingatv назвали пять знаков зодиака, которые найдут любовь в 2022 году. Узнайте, кто обретет счастье в год Черного Тигра.

Стрелец

У представителей этого знака велика вероятность того, что они встретят своего настоящего спутника жизни в 2022 году. Для них будет большим удивлением почувствовать себя более сосредоточенными на отношениях в этом году, чем на работе.

Дева

Рожденные под этим знаком обретут стабильность и безопасность в отношениях. Они начнут понимать смысл радостной жизни и будут помогать партнеру расти. Есть вероятность, что бурный роман перерастет в брак.

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Телец

Уроженцы этого знака любят комфорт и стабильность в отношениях. Перед ними окажется нужный человек, с которым они испытают настоящую радость. Кроме того, возможно пополнение в семье.

Козерог

2022 год принесет чутким Козерогам новые отношения, которые окажутся долговечными. Уроженцы знака поймут, что встретили человека, с которым готовы провести всю жизнь. И звезды будут к ним благосклонны.

Рак

Эмоциональные Раки могут найти того, кто будет соответствовать их представлениям об идеале в 2022 году. Того, кто их полностью понимает. Их ожидают зрелищные свидания и поездки, которые оставят воспоминания на всю жизнь.

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