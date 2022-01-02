Пять знаков зодиака боятся старости: они не хотят думать о будущем

Течение времени может пугать, особенно тех, кто боится старости. Не все готовы представить, как изменят их первые седые волосы или морщины.

Астрологи издания Donnamoderna рассказали, какие знаки зодиака больше всего боятся старения. Они не хотят думать о будущем.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца обладают авантюрным духом: они любят острые ощущения, никогда не отказываются попробовать что-то новое и всегда ищут сильных эмоций. Старение - их табу, потому что онм чувствуют, что им придется отказаться от привычного образа жизни. Их самый большой страх состоит в том, что молодость закончится, а вместе с ней и возможность насладиться всем тем опытом, которого еще не было.

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Близнецы

Близнецы хотели бы продолжать жить без ограничений и ответственности, наслаждаясь мгновением и не заглядывая в будущее. Их необузданные страсти и многочисленные мечты, которые они лелеют изо дня в день, похоже, хотят изгнать из головы мысли о старости.

Водолей

Это один из знаков зодиака, который больше всего боится старения. Водолеи обычно обладают сильным характером и большой жаждой приключений. Мысль о прошедших годах пугает их, потому что они боятся не иметь возможности взять от жизни все.

Скорпион

Скорпионы уверены, что увидели в жизни слишком мало, чтобы встретить старость с должным спокойствием. Их самый большой страх заключается в том, что они недостаточно извлекли из своего опыта - и своих ошибок, чтобы состариться мудрыми.

Рак

Уроженцы данного знака испытывают смешанные чувства по поводу старости. Они всегда хотят для себя самого лучшего и знают, что даже в зрелом возрасте можно жить полноценной жизнью и быть счастливыми. Но размышления о будущем всегда вызывают стресс у Раков. Им нужно время, чтобы осознать, что годы идут.

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