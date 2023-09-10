Пять секунд и все готово: простой метод оживит даже безнадежно запущенные гортензии

Гортензии следует сажать в хорошо дренированную, суглинистую почву с кислым или нейтральным уровнем pH. Щелочные типы почвы могут навредить растению из-за нехватки железа. Гортензии влаголюбивы, поэтому нужно выбрать оптимальный режим полива.

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Однако часто даже при качественном и тщательном уходе цветы начинают увядать. Издание Express опубликовало простой метод, который оживит даже безнадежно запущенные гортензии.

Правила ухода за гортензией

Гортензии любят свет, однако палящее солнце может навредить растению – цветы получат ожоги и быстро увянут.

Гортензии очень требовательны и реагируют на малейшие сквозняки и температурные колебания. Цветы могут начать увядать даже если просто перенести горшок в другое место. В этом случае поможет регулярный полив – достаточно буквально пяти секунд.

Летом высокие температуры высушивают гортензию, корневой системе не хватает влаги, так как вода быстро поглощается большими листьями – это приводит к тому, что гортензия увядает и становится коричневой.

Сентябрь – лучшее время для пересадки гортензий, поскольку у растения будет время прижиться и адаптироваться к почве. Гортензии любят влагу, но и чрезмерно заливать почву не нужно – это приведет к появлению плесени и грибковых спор.

Правила обрезки и пересадки

Заранее подготовьте небольшие ямки и добавьте в почву костную муку, смешанную с навозом. Можно также купить готовую подкормку для гортензий. Поместите растение в ямку, слегка присыпьте корни и полейте водой.

Важно не только увлажнять, но и обрезать гортензию. Без своевременного удаления старых соцветий не появятся сильные здоровые почки. Ветви, растущие слишком плотно, рекомендуют вырезать под корень.

Чем подпитать гортензию при пересадке

Выбирая подкормку для гортензии, следует учитывать важный нюанс: избыточное количество органических удобрений может плохо отразиться на цветке. Дело в том, что органика обеспечивает нарастание зеленоватой массы, а вот цветки при этом могут вырасти бледными, хилыми и маленькими.

В начале вегетационного периода можно подкормить цветы азотными удобрениями. А осенью лучше всего внести калийную соль.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно ухаживать за цветами в саду, чтобы цветы росли весь сезон.

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