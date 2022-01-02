Пять самых обидчивых знаков зодиака: могут разорвать отношения из-за мелочи
Некоторые представители зодиакального круга очень обидчивы. Они болезненно реагируют на малейшую критику и могут разорвать отношения.
Астрологи издания Donnamoderna отметили пять самых обидчивых знаков зодиака. Узнайте, кто есть в списке.
Рак
Чувствительные Раки очень раздражительны и могут ощущать чрезмерные страдания из-за неверно воспринятого слова. Обычно они замыкаются в себе или плачут.
Рыбы
Загадочные Рыбы особенно восприимчивы и обижаются, если чувствуют несправедливую критику или оскорбление без видимой причины. Также они отличаются застенчивостью и молчаливостью.
Скорпион
В начале Скорпионы терпят замечания, не проявляя возмущения; затем они "взрываются", вызывая у собеседника в недоумение. Обид уроженецы знака не забывают.
Лев
Представители этого знака изо всех сил пытаются принять критику. Но также в этот момент они чувствуют глубокую боль и реагируют вспыльчиво. Они стают очень раздражительными и могут разорвать отношения с близким человеком из-за пустяка.
Овен
Импульсивные Овны, когда разочарованы и сердиты, могут на эмоциях наговорить необдуманные слова. Им очень трудно сдержать негатив и остановить свою реакцию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Какие задачи придется решить в 2022 году всем знакам зодиака: астрологи раскрыли секрет.
Пять самых эгоистичных знаков зодиака: ставят свои интересы на первое место.