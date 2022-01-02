Пять самых обидчивых знаков зодиака: могут разорвать отношения из-за мелочи

Некоторые представители зодиакального круга очень обидчивы. Они болезненно реагируют на малейшую критику и могут разорвать отношения.

Астрологи издания Donnamoderna отметили пять самых обидчивых знаков зодиака. Узнайте, кто есть в списке.

Рак

Чувствительные Раки очень раздражительны и могут ощущать чрезмерные страдания из-за неверно воспринятого слова. Обычно они замыкаются в себе или плачут.

Рыбы

Загадочные Рыбы особенно восприимчивы и обижаются, если чувствуют несправедливую критику или оскорбление без видимой причины. Также они отличаются застенчивостью и молчаливостью.

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Скорпион

В начале Скорпионы терпят замечания, не проявляя возмущения; затем они "взрываются", вызывая у собеседника в недоумение. Обид уроженецы знака не забывают.

Лев

Представители этого знака изо всех сил пытаются принять критику. Но также в этот момент они чувствуют глубокую боль и реагируют вспыльчиво. Они стают очень раздражительными и могут разорвать отношения с близким человеком из-за пустяка.

Овен

Импульсивные Овны, когда разочарованы и сердиты, могут на эмоциях наговорить необдуманные слова. Им очень трудно сдержать негатив и остановить свою реакцию.

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