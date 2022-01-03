Некоторые пары все вокруг считают идеальными. Когда люди дополняют друг друга и умеют искать копромиссы, их ждет счастливая жизнь.

Астрологи издания Donnamoderna выделили пять пар знаков зодиака, которым суждено быть вместе навсегда. Удача всегда с ними.

Лев и Стрелец

Оба представителя зодиака очень эмоциональны, поэтому способны поддерживать пламя страсти. Они очень смелые люди, которые всегда ищут новых впечатлений, поэтому разделяют любопытство к жизни. Также их общая черта - склонность не воспринимать вещи слишком серьезно.

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Водолей и Весы

Эта пара выделяется чувством свободы и решимости. Это заставляет их выходить за установленные рамки. Поэтому Водолеи и Весы не останавливаются перед трудностями, с которыми могут столкнуться.

Рак и Телец

Оба всегда готовы проявить ласку по отношению друг к другу. Раки часто нерешительны и чувствуют себя неподготовленными к некоторым жизненным ситуациям. Следовательно, они могут найти в себе силы, если рядом с ними будет сильный и решительный знак, такой как Телец.

Дева и Козерог

Их союз основан на взаимопонимании и страсти, которая может возникнуть между ними с момента знакомства. Они предрасположены вместе встречать даже самые трудные жизненные события, не расставаясь.

Рыбы и Скорпион

Оба обладают особой чувствительностью и привлекают друг друга. Они могут образовывать сильную и страстную пару, но только в том случае, если научатся идти друг другу на уступки.

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