Топ-5 фантастических фильмов о магических мирах и существах

Мир кино полон волшебных историй, которые переносят нас во второе измерение, и фильмы фэнтези – прекрасный тому пример. OBOZREVATEL подготовил статью, в которой рассказывается о некоторых из самых запоминающихся фэнтези-фильмов, снятых в период с 2010 по 2015 год. От увлекательных персонажей к завораживающим визуальным эффектам эти фильмы обязательно отправят вас в захватывающее путешествие.

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Гарри Поттер и Дары смерти – часть 2

Рейтинг IMDB: 8.1;

Жанр: Фэнтези;

Страна: Великобритания, США;

Продолжительность: 2ч 10мин;

Год: 2011;

Продюсер: Дэвид Хейман

В последней главе серии фильмов о Гарри Поттере Гарри, Рон и Гермиона отправляются в поход, чтобы уничтожить оставшиеся Крестражи и победить Волдеморта раз и навсегда. Битва между добром и злом достигает своего апогея в Хогвартсе, когда троица борется за свою жизнь и судьбу мира волшебников.

Хоббит: Нежданное путешествие

Рейтинг IMDB: 7.8;

Жанр: Фэнтези;

Страна: США, Новая Зеландия;

Продолжительность: 2ч 49мин;

Год: 2012;

Продюсер: Питер Джексон;

Основанный в романе Дж.Р.Р. Толкиена, "Хоббит" рассказывает о приключениях Бильбо Бэггинса, который отправляется в путешествие с группой гномов, чтобы отвоевать свою семью у дракона Смауга. На пути Бильбо сталкивается с различными препятствиями и опасностями, включая Голлума и страшных орков.

Малефисента

Рейтинг IMDB: 7.0;

Жанр: Фэнтези;

Страна: США;

Продолжительность: 1ч 37мин;

Год: 2014;

Продюсер: Джо Рот;

Это свободное предание классической сказки "Спящая красавица", исследующее предысторию злодейки Малефисенты, показывая, как она встала на сторону зла. Фильм изображает колдунью как сложного персонажа с трагическим прошлым, добавляя классической сказке глубины и нюансы. В фильме показана судьба ранее доброй феи, которая столкнулась с предательством самого дорогого человека.

Хроники Нарнии: Покоритель зари

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Фэнтези

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 1ч 53мин

Год: 2010

Продюсер: Марк Джонсон

Третий фильм из серии "Хроники Нарнии", "Плавание на край света", рассказывает о братьях и сестрах Певенси и их кузене Юстасе, которые вместе с королем Каспианом отправляются на поиски семи потерянных лордов Нарнии. По пути они встречают волшебные существа и сталкиваются с различными трудностями.

Ариэтти из страны лилипутов

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Фэнтези, Мультфильмы

Страна: Япония

Продолжительность: 1ч 34мин

Год: 2010

Продюсер: Тошио Судзуки

Этот анимационный фильм Ghibli рассказывает историю Арриетты, крошечной девочке, которая живет со своей семьей под полом человеческого дома. Когда мальчик по имени Шо обнаруживает их существование, жизнь Арриетти навсегда меняется, поскольку она узнает о внешнем мире и опасностях, которые он представляет для ее вида.