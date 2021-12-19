Пять домашних устройств, ломающих законы физики. Фото

Оказывается, современные гаджеты вовсе не обязаны стоять\лежать на нашем столе. Они вполне могут парить в воздухе, нарушая все известные законы физики и наше представление о порядке вещей.

Журналисты издания Al Jazeera выяснили, каким электронным устройствам удалось "сойти с экранов и страниц фантастических произведений" и прочно занять свое место в наших спальнях, кухнях, на письменных столах. В список "фантастических вещей" вошли предметы, умеющие летать.

Журналисты отметили, что приобрести такие девайсы можно для себя, а можно и в подарок. Они допустили, что такой презент не оставит никого равнодушным, ведь получить "кусочек будущего" будет приятно каждому.

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В список вошли пять технических устройств, которые ставят в тупик и заставляют надолго задуматься о том, "как это работает".

Этот шар мерцает меняя свой цвет от фиолетового, голубого до розового. Как правило, это глобус, который парит над С-образной подставкой. Он мерцает, создавая впечатление летящей где-то в просторах космоса Земли и сигнализирующей о своем существовании.

Светодиодный энергосберегающий глобус можно подстраивать под свое настроение, меняя на нем цвета.

Такой подарок высоко оценят коллеги, преподаватели и путешественники.

Она может заставлять "левитировать" предметы весом до 369 граммов. Для этого достаточно разместить тот или иной предмет по центру девайса и "наблюдать за откровенным удивлением коллег, которые будут недоумевать, как в воздухе держится ручка, вступление к квартальному отчету или милая сердцу безделушка".

Чтобы удивить кого-либо из близких, журналисты рекомендуют обратить внимание на лампу, которая левитирует на магнитной подставке. Она автоматически вращается, когда зависает в воздухе, что делает ее удивительным техническим устройством. В ее конструкции применена система магнитной левитации, с помощью которой один объект зависает над другим, благодаря магнитному полю. В данном светильнике инженеры объединили лампу Эдисона и индукцию Теслы.

Внутри корпуса расположен беспроводной источник питания. Также в "плафоне" встроен электромагнит, который взаимодействует со вторым магнитом внутри лампочки.

Всего в конструкцию встроено несколько катушек, а также датчики Холла, для корректировки магнитного поля в противовес направлению падения лампочки.

Такой светильник, пишут авторы обзора, больше напоминает магический шар, который весьма подойдет для спальни или кабинета, а также детской комнаты.

Он и правда "преисполнен магии", так как заставить его работать можно с помощью смартфона. Все, что необходимо сделать, это включить лампу и установить телефон на зарядную площадку.

Еще одна новация, на которую посоветовали обратить внимание – антигравитационные часы. Они создают удивительную иллюзию, от которой мозг на некоторое время приходит в ступор, непонимая, как вода может течь вверх.

Также такие часы имеют и очень полезную функцию – они увлажняют воздух.

Благодаря своим изящным и лаконичным линиям, такие часы хорошо впишутся, как в домашнюю, так и офисную обстановку.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты назвали простые, но незаменимые гаджеты на кухне для хозяйственных людей.