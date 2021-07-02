Вчора мала бажання викликати поліцію і зняти з потяга інтерсіті "Львів-Київ" двох мачо. П‘яні вони зайшли вже на станції "Львів" і почали голосно на весь вагон розмовляти. Але як розмовляти? Це був суцільний ланцюг нецензурної лайки, весь вагон слухав і мовчав… Наші діти почали втискатися в крісло, а їхні очі наповнюватися сльозами.

Донечки шалено бояться п‘яних людей. Роки три тому ми з ними проходили по бульвару Лесі Українки і на їхніх очах п‘яний чоловік зарядив в обличчя кулаком продавчині квіткової ятки. Та залилася кров‘ю. Я з дівчатами хотіла викликати поліцію, але квіткарка, яка сама була напідпитку, нам заборонила це зробити. Виявляється, то так вмив її коханням рідний чоловік. Після того випадку діти шалено бояться п‘яничок, переходять на інший бік вулиці або ховаються за моєю спиною.

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Ліза, яка сиділа поруч зі мною в потязі поставила мені питання, на яке я не мала відповіді : "Мама, перекреслена пляшка означає, що в потягах не п‘ють. Як ці дядькі тут опинилися і де поліція?"

Я звернулася до провідника і попросила викликати поліцію. Чемний хлопець сказав, що зробити це можна лише на найближчий станції - "Хмельницький", бо в потязі чергового поліцейського нема і зупинити рух він немає права. Але провідник підійшов до алкоголіків і попередив, що якщо не припинять їх заберуть поліцейські у Хмельницькому. Хлопці затихли і заснули, я чула лише буркотіння одного з них "боявся, що загребуть, але не загребли, не загребли".

Зараз квитки перевіряють не при вході в вагон, а коли потяг почав рух. В вагон можуть і вповзти від передозу алкоголю. Для кого існують ці правила? Чому не штрафують? Чому в потягах продають спиртне? За який комфорт і безпеку ми платимо гроші?

Близько десяти років тому коли летіла на внутрішніх авіалініях в США, двоє чоловіків на підпитку побилися в літаку. Стан їхнього алкогольного сп‘яніння по умовній 12- бальній шкалі, становив десь 3-4 бали. Тобто не порівняти, як інколи п‘ють українці в літаках, що не розуміють куди і навіщо летять. Коли літак приземлився, до пасажирів звернувся командир літака з проханням залишатися на своїх місцях. В салон зайшли поліцейські, надягли наручники на розбишак, вивели їх, екіпаж вибачився за незручності, а потім дозволили вийти всім пасажирам.

Горілка - це біда нашої нації. Тільки за 9 місяців 2020 року наша "бідна" нація випила міцних напоїв на суму 11,9 млрд грн. у роздріб.

Дуже хочеться комфорту і безпеки. Сидиш в ресторані, а поруч троє чоловіків глушать горілку і ведуть розмови "для дорослих", то хочеться їх викинути у вікно. Чим більше ж горілки, тим більше сексуальних подвигів в розмовах… А поруч діти їдять піцу. І настрою нема, і їсти не хочеться.

Я рада, що стає модним не пити. І все більше дорослих і серйозних людей відмовляються від алкоголю. Скільки пити, де і з ким - це рівень внутрішньої культури.

Люди, не будьте свиньми!

P.S. Вартість квитків на потяг інтерсіті "Київ- Львів- Київ", 2 клас, туди і назад складає трохи більше 4 000 грн ( 2 дорослих, 2 дітей до 12 років + мінеральна вода).

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