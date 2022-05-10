'Путин, спишь?': соцсети отреагировали яркими мемами на подписание ленд-лиза для Украины

9 мая в Вашингтоне впервые со времен Второй мировой войны совершилось подписание государственного акта о ленд-лизе для оказания мощной военной помощи Украине. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях и ожидаемо породило десятки фотожаб, посвященных как президенту США Джо Байдену, так и главе страны-агрессора Владимиру Путину.

Аккаунты украинских пользователей стихийно заполнились восторженными возгласами по этому случаю. OBOZREVATEL собрал наиболее яркие мемы, в очередной раз отметив необыкновенную креативность и оптимизм наших сограждан.

Некоторые увидели в выборе даты для подписания исторического документа своеобразный "стеб" самого Байдена над сакральным "победобесием" России. Украинцы обратились к 79-летнему президенту с традиционным лозунгом 9 мая: "Спасибо деду за победу!".

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Нашлись и те, кто выразил свою догадку, что же именно написано в Акте по лэнд-лизу. В документе звучат эмоциональные слова президента ФК Ингулец Александра Поворознюка, ставшие буквально хитом и положенные на современную музыку.

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко в этот торжественный день обратилась к самому Путину. Тот пока не дал никаких оценок произошедшему, замешкались и его прихвостни, занимающиеся пропагандой на федеральных каналах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что означает для Украины на фоне вторжения России подписание документа о ленд-лизе, которое 9 мая совершил президент США.