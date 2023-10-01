'Путешествия Гулливера', '1984' и 'Машина останавливается': 15 известных книг, предсказавших будущее

Научная фантастика – жанр, способный удивить, заинтересовать и вдохновить. Это действительно увлекательная литература, которая всегда найдет своих поклонников благодаря динамичному сюжету и невероятным предсказаниям.

Многие авторы в своих культовых произведениях действительно смогли предсказать будущее. Издание Insider обнародовало список 15 известных книг, которые когда-то шокировали читателей, а ныне описанные изобретения для нас являются привычной обыденностью.

Джонатан Свифт "Путешествия Гулливера"

"Путешествия Гулливера" – роман, впервые вышедший в 1726 году как социальная сатира. Мы помним его из школьной программы – в большинстве своем лишь моменты, связанные с приключениями Гулливера в стране великанов и лилипутов. Однако мало кто знает, что Джонатан Свифт предугадал открытие двух спутников Марса.

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Когда Гулливер был на острове Лапута – плавающем мире, наполненном учеными, астрономы замечают, что на орбите Марса есть два спутника. Более 150 лет спустя, в 1877 году, обнаружили, что у Марса действительно есть два спутника – Фобос и Деймос.

Мэри Шелли "Франкенштейн"

Классика хоррора была написана в 1818 году, когда ученые только начинали глубоко исследовать анатомию и делали попытки реанимации мертвых тканей. Мэри Шелли предусмотрела современные трансплантации.

Жюль Верн "Двадцать тысяч лье под водой"

Жюль Верн – настоящий мастер предсказаний. Исследователи его творчества говорят, что из 108 научно-технических предсказаний пока не сбылись всего 10. В культовом романе "Двадцать тысяч лье под водой" (1870 год издания) писатель предсказал изобретение электрических подлодок.

Э.М. Форстер "Машина останавливается"

Автор в далеком 1909 году невероятно точно описал нашу современную жизнь. Форстер предусмотрел соцсети, глобализацию, стереотипную застройку городов, использование электронной почты и мессенджеров, видеосвязь. Согласно одной из сюжетных линий, Вашти и ее сын Куно живут в разных частях света. Куно скучает по матери и хочет, чтобы она приехала к нему. Но мать отвечает, что они могут видеться через видеосвязь – разве этого недостаточно? Роман описывает отчуждение людей, нехватку реального общения из-за активного использования соцсетей и новейших технологий.

Эдвард Беллами "Взгляд назад"

За 63 года до того, как были изобретены кредитные карты, Беллами описал подобную идею в своем научно-фантастическом утопическом романе 1888 "Looking Backward".

По сюжету Джулиан Вест заснул на 113 лет и проснулся в 2000 году. В новом тысячелетии он обнаружил, что все используют кредитные карты для покупки товаров.

Хьюго Гернсбек "Ralph 124C 41+"

Этот ранний роман Хьюго Гернсбека – человека, в честь которого названа научно-фантастическая премия Hugo Book Awards – был написан в 1911 году, но действие происходит в 2660 году. Гьюго Гернсбек предусмотрел использование солнечной энергии, а также телевизоры, магнитофоны, фильмы со звуком и космические путешествия.

Герберт Уэллс "Освобожденный мир"

Герберт Уэллс описал одно из самых страшных изобретений человечества – атомную бомбу. Опубликованный в 1914 году "Освобожденный мир" не только предусмотрел ядерное оружие, но и, возможно, дал доктору Лео Силарду, человеку, расщепившему атом, идею разрушительной ядерной бомбы. Атомная бомба во вселенной Уэллса была урановой ручной гранатой, но с большей радиацией.

Олдос Хаксли "О дивный новый мир"

В романе-антиутопии, написанном в 1931 году, Хаксли предугадал использование таблеток для повышения настроения и репродуктивных технологий, а также описал проблемы перенаселения.

Джордж Оруэлл "1984"

"1984" Джорджа Орвелла – это классический роман-антиутопия, рассказывающий о "Большом брате". В настоящее время этот термин стал синонимом абсолютного отсутствия свободы в тоталитарных государствах. Книга изображает антиутопический мир спустя почти 40 лет после Второй мировой войны и сосредотачивается на таких темах, как цензура, пропаганда и репрессивное правительство в футуристическом обществе. Оруэлл также предусмотрел массовую слежку и полицейские вертолеты в этом классическом произведении 1949 года.

Рэй Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"

Еще одна культовая научная фантастика о технофильном обществе, где запрещены книги. Автор предусмотрел телевизоры с плоским экраном и радиоприемники с наперстками, которые были портативными аудиоустройствами, похожими на наушники и Bluetooth-гарнитуры.

Артур К. Кларк "2001: Космическая одиссея"

Эта научно-фантастическая книга 1968 года повествует об инопланетной цивилизации, создающей разумную жизнь на Земле. Кларк описывает серьезную проблематику: ядерные войны, эволюция и опасности искусственного интеллекта в форме суперкомпьютера HAL 9000. Автор также предсказал изобретение iPad.

Джон Бруннер "Stand on Zanzibar"

Этот антиутопический роман впервые опубликован в 1968 году, а действие происходит в 2010 году. В романе Бруннера США борются с перенаселением и углублением социального раскола. Кроме реалистического сюжета, книга предусмотрела немало технологий, которые у нас есть сегодня, включая спутниковое телевидение, лазерные принтеры и электромобили.

Мартин Кейдин "Киборг"

Этот роман 1972 года рассказывает о бывшем астронавте, который разбился во время полета. Команда ученых "дает" Остину новые ноги, съемный глаз с камерой и бионическую руку, что делает его "киборгом", то есть смесью человека и машины. Книга пророчила первую бионическую трансплантацию.

Дуглас Адамс "Автостопом по Галактике"

В известном фантастическом романе Дуглас Адамс предусмотрел программы для перевода. По сюжету Артур Дент получит предупреждение от своего друга Форда Префекта – тайного исследователя межзвездного путеводителя "Автостопом по Галактике" – что Земля вот-вот будет разрушена. Они убегают на космическом корабле инопланетян. В романе описан универсальный переводчик, который через 34 года стал реальностью благодаря приложениям типа Google translate.

Уильям Гибсон "Нейромант"

Этот футуристический роман 1984 года расскажет о хакере и киберзлодее, чья способность "подключиться" к киберпространству была восстановлена чудодейственным средством. "Нейромант" был не только первым романом, получившим "тройную корону" научно-фантастических наград (премию Хьюго, премию Небьюла и премию Филиппа К. Дика), но и вдохновил на создание серии "Матрица". Гибсон предсказал киберпространство в современном понимании.

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