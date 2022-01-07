Путешествие, веселье или соревнования: гороскоп на 7-9 января

Водолеи отправятся в путешествие, чтобы разнообразить свою жизнь, а для Рыб эти выходные будут благоприятными. Близнецы попадут в радостные и бурные обстоятельства, а у Овнов выпадет хороший случай показать свою силу в играх или соревнованиях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 7-9 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Будет отличная возможность немного поиграть мышцами и показать свою силу. Возможно, вам придется немного поработать или поучаствовать в играх или соревнованиях, где вы будете с удовольствием показывать свою хорошую физическую форму.

Телец

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Выходные обещают быть очень милыми и семейными, которые вам, как поклонникам традиций, очень понравятся и вы будете всеми силами стремиться к тому, чтобы эти праздники прошли в душевной и традиционной рождественской атмосфере.

Близнецы

Даже если вы думали провести эти выходные в покое, можете попасть в такие радостные и бурные обстоятельства, где будете веселиться в компании положительных людей, умеющих праздновать так, что потолок поднимается.

Рак

Обстоятельства заставляют вас больше сосредоточиться на себе, на процессах, происходящих внутри вас. Так что вы будете не очень склонны выходить из своей привычной раковины. Впрочем, вы прекрасно проводите время и у себя дома.

Лев

Знакомства с новыми людьми обещают вам превратить эти выходные в очень приятные. Кроме того, общение может быть настолько непредсказуемым, что вы решите поменять свои планы на ближайшее будущее.

Дева

Вам сейчас нужно сменить обстановку хотя бы на время, потому что уже и так засиделись на одном месте. Поэтому, если у вас есть такая возможность, бегите куда глаза глядят, чтобы хоть как-то развеяться.

Весы

Эти выходные будут полностью посвящены вашим родным и близким людям, поэтому держитесь за то, что у вас есть, цените каждый миг, проведенный с близкими людьми, и впитывайте каждое слово, которое вы слышите от ваших родных.

Скорпион

Вы находитесь в таком праздничном приподнятом настроении, что готовы и других заряжать позитивом. Ваша семья, близкие и коллеги также в радостном состоянии благодаря вам, и вы все выходные проводите на едином дыхании.

Стрелец

Кажется, что вам сейчас приходится трудиться чуть ли не одним, потому что ваши производственные дела не знают ни выходных, ни отдыха и круглосуточно требуют вашего внимания и участия.

Козерог

Возможно, кто-то будет праздновать и отдыхать, но вы снова работаете. Впрочем, вам нравится ваша незаменимость и то, что вы можете быть полезны другим, да еще обещают неплохо заплатить за внеурочную нагрузку.

Водолей

Путешествие в эти выходные станет для вас глотком свежего воздуха, и вы с удовольствием отправляетесь хоть к родственникам, хоть на дачу, хоть куда-нибудь, чтобы разнообразить свою жизнь, добавить ей новых цветов и смыслов.

Рыбы

Чрезвычайно благоприятные дни для дальних поездок и общения с заграницей. Именно сейчас вы можете познакомиться с интересными иностранцами, общение с которыми вам принесет отличные перспективы на будущее.

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