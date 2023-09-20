Проверьте свою внимательность: трудная головоломка для самых сообразительных

Психологи и нейроученые говорят, что большое количество окружающих нас гаджетов плохо влияет на наш навык концентрации внимания. Мы постоянно отвлекаемся на разные уведомления и становимся более рассеянными. Восстановить и даже развить умение сфокусироваться можно с помощью головоломок.

Тем более иронично, что новая головоломка, которую публикует OBOZREVATEL, посвящена именно гаджетам. На картинке, где изображены всевозможные электронные приборы, нужно найти iPhone.

Заметить его совсем непросто, ведь планшеты, плеер, геймпад, калькулятор, ноутбук и другие устройства расположены на картинке весьма хаотично. Путаницы добавляют еще и многочисленные провода, которые тоже присутствуют на картинке.

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Задание максимум для тех, кто хочет решить эту головоломку, найти решение за 10 секунд. Но повторить это достижение могут только настоящие профессионалы. Тем, кто недавно увлекся головоломками, стоит просто сконцентрироваться на достижении результата, сколько бы времени на это не понадобилось.

Нейроученые утверждают, что самостоятельное решение задачи дает мозгу такое желанное вознаграждение и чувство удовлетворения. Именно поэтому не стоит сдаваться, если вы не впишетесь в отведенное для решения время. Этот тип головоломки для мозга проверяет ваше зрение и способность сканировать изображение, чтобы найти важнейшие детали. Справившись с ней, вы прокачаете сами эти навыки, что принесет настоящую пользу.

Если же задача вам не поддается никак, не огорчайтесь. Вы всегда можете воспользоваться подсказкой, которую мы публикуем далее.

Ранее OBOZREVATEL публиковал схожую задачку, где необходимо было отыскать в изображении леса скрытую там пуму.

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