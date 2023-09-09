Простой трюк с сушкой спасет старые подушки от желтых пятен: будут выглядеть как новые

Снять наволочку и увидеть под ней пожелтевшую подушку с пятнами может быть неприятно. Но это совершенно нормальное явление. Такой цвет они приобретают из-за постоянного контакта с телом и влаги из воздуха. К счастью, избавиться от этих пятен возможно.

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Издание Express собрало советы любителей чистоты, которые они дают друг другу в соцсетях. Оказалось, решить проблему может одно простое косметическое средство.

Конечно, советом номер один стала стирка в машине с последующим высушиванием в сушилке, ведь естественным образом они будут сохнуть слишком долго. Для стирки в таком случае лучше использовать биопорошок и небольшое количество отбеливателя, а также положить в барабан стиральные мячики, чтобы они взбивали наполнитель подушки в процессе. Аналогичные шарики лучше добавить во время сушки. Если же воспользоваться сушилкой не получится, то сушить перьевую подушку нужно на воздухе, как можно чаще переворачивая ее.

А вот на второй позиции оказалась рекомендация воспользоваться пеной для бритья. Энтузиасты чистоты убеждают – она отлично устраняет желтые пятна с подушек. Нужно взять небольшое количество средства и втереть его в место, требующее очищения. Пена должна действовать примерно в течение часа, после чего обработанный участок протирают влажной тряпкой.

Впрочем, если ситуацию спасти никак не удалось, некоторые комментаторы посоветовали не выбрасывать подушку. Куда лучшим решением будет отдать ее в приют для животных, где подобные вещи постоянно нужны для ухода за подопечными.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно чистить ортопедические подушки.

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